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§ NG.kz
Кронирование: до и после
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обрубки, оставшиеся после нещадного кронирования, не радуют человека, ходящего с фотоаппаратом в руках.
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§ Kazakoff
Re: Кронирование: до и после
Kazakoff


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 17.09.19
Отправлено: 24.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Американский шпион детектед! Все лето готовили к заброске в тренировочных лагерях, поэтому о запилах ничего не слышал. Вот так первой же фразой на чужой земле и прокалываются.

Нет индийский посол. Значит мнение шпионы своего не могут иметь. Шпуньк по носу маленький демократ.
И к сжл. я не Тарасовазаменитель. Если бы я им был все грехи на него, а я белый и пушистый.
Отписался так как по моему мнению новость с душком, наброс на вентилятор.
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§ Kazakoff
Re: Кронирование: до и после
Kazakoff


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 17.09.19
Отправлено: 24.01.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злые вы, шпион, руководитель ЖКХ, будущий аким области, блин это приятно. Нет это останется моей тайной, которую я унесу в оффлайн. Я просто мирный житель, мафия не я.
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* Елена Пикельная
Re: Кронирование: до и после
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 312
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.01.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kazakoff:
А почему летом то молчали?


Specially for you:

https://www.ng.kz/

https://www.ng.kz/
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* Елена Пикельная
Re: Кронирование: до и после
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 312
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kazakoff:
по моему мнению новость

Это не новость, это, начиная с кулагинской эры, постоянная боль нашего города.
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§ Козлов я
Кронирование: до и после
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kazakoff:
Я просто мирный житель

Хех... Не мирный, а посторонний житель. Который смотрит на раздербанивание "родного" города и ухмыляется со стороны. А ваша высказанная точка зрения полностью совпадает с с вашей родной акиматовской. Здесь вам не тут.
А вот и лозунг акимата для кронирования:



[Исправлено: Козлов я, 24.01.2020 - 15:47]
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§ Kazakoff
Re: Кронирование: до и после
Kazakoff


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 17.09.19
Отправлено: 24.01.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех. Есть только одно мнение, иных расстрелять. Слава богу вы не акиматовские)
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