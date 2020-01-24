Цитата: Маркс:

Американский шпион детектед! Все лето готовили к заброске в тренировочных лагерях, поэтому о запилах ничего не слышал. Вот так первой же фразой на чужой земле и прокалываются.

Нет индийский посол. Значит мнение шпионы своего не могут иметь. Шпуньк по носу маленький демократ.

И к сжл. я не Тарасовазаменитель. Если бы я им был все грехи на него, а я белый и пушистый.

Отписался так как по моему мнению новость с душком, наброс на вентилятор.