abaika95 Токаев принял решение по авто с иностранными номерами #5





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата-//сейчас лекс придет и будет снова лаять о том, как должно и обязано и как не должно и не обязано) за год интересно накопит на нормальную машину..//









С субъективной стороны вопроса их тоже можно понять) но вот их позиция что их никто не предупредил убивает свой детской дерзостью)









Цитата-//Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?//







Как я понял да) только к чему эта отсрочка на год?) Продать они всеровно не смогут)