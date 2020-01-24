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§ NG.kz
Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о регистрации авто, ввезенных из Армении, России и Кыргызстана. Президент поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку ситуации.
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§ abaika95
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Такие авто должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам"




Браво!) А то уже начали свои альфарды потихоньку спихивать)
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§ директор пляжа
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас лекс придет и будет снова лаять о том, как должно и обязано и как не должно и не обязано) за год интересно накопит на нормальную машину..
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§ Добринцофф
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6960
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?
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§ Сергей_я
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2856
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?

Получается да.
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§ abaika95
Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//сейчас лекс придет и будет снова лаять о том, как должно и обязано и как не должно и не обязано) за год интересно накопит на нормальную машину..//




С субъективной стороны вопроса их тоже можно понять) но вот их позиция что их никто не предупредил убивает свой детской дерзостью)




Цитата-//Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?//



Как я понял да) только к чему эта отсрочка на год?) Продать они всеровно не смогут)
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* alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как всегда в кз, давайте отложим(сколько раз уже было
по разным вопросам),
а потом само рассосется.
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§ Boxing
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 24.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скупой платит дважды! Поставить легально на учёт очень дорого и не все пройдут,а на разбор копейки,и какой смысл было так рисковать? Здравомыслящему человеку изначально было понятно что лавочку прикроют,так что тут обижатся нужно только самим на себя,а правительство тут не причём, и так несколько лет катались не платя налоги.
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* alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное ведь не знают, сколько таких машин то ездит.
и хватит ли штрафстоянок.
это надо ментам ничем не заниматься,
а целый год гоняться за ними.
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* alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ведь никто завтра не побежит регистрировать, платить и тд.
год то длинный.
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* alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7128
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
регистрировать думаю будут, только когда н
поймают и на штрафстоянку поставят.
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