Тот самый Re: Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 379

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:09 Цитата: Гога: А у нас(РФ ТОЖЕ) , каждая госконторка с десяток бездельников - свое авто и личный шофер .На работу , с работу ,по магазам - все на госмашине.



А потом удивляемся что живем не очень. Возле облакимата если припаркуешься после 8 утра или вечером около 6, то можно увидеть насколько их много - чиновников на машинах везут домой. В чём проблема им ездить на общественном транспорте на работу? Заодно и качество его работы проконтролировали бы. Не нравится быть поближе к народу? Ну, тогда езди на личном или на такси. Хорошо, микроавтобус им купите и развозите по маршруту, всё-таки дешевле будет. Ну, не каждому ж заму/начальнику иметь по служебной машине с водителем.