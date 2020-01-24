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§ NG.kz
Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активисты ОО «Надежда плюс kst» давно поднимают вопрос об открытии приюта для бездомных животных в Костанае. Разговоры о необходимости такого шага идут не первый год.
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§ Vit
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8856
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собачек отловить и отдать корейцам. А всех кошек можно приютить в редакции Нашей Газеты. Они откормят и отдадут в хорошие руки, опыт тем более у них есть.)
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