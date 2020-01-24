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§ NG.kz
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На расширенном заседании правительства РК Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии регионов. По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.
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* abaika95
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если они пропали в неизвестном направлении, так и не успев инвестировать, то да, про это//


Ну значит что-то не понравилось) не трагедия)



Цитата-//Да, тупой я, тупой. Так и скажи.//


Нет не скажу) старенький это да)
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§ maxsaf
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5158
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
денег - занять...

Опять старенький все напутал ))
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§ Гога
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
про это?

----Ну если вы не знаете ,то я тем более.
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§ Vit
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8856
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вабще это хорошо что спустились на землю и стали о регионах говорить, а не о 10 ке лучших мировых стран. Может с новым президентом начнут экономикой заниматься. А то от прошлых фантастических лозунгах, людей уже тошнило.
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