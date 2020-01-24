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§ NG.kz
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37852
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На расширенном заседании правительства РК Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии регионов. По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.
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§ alex_60
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская,//

опять отличились.
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§ лимон
Re: Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну хоть где-то мы на первом месте :-(
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