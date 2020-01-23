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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37852
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ Добринцофф
Дорога ли у нас электроэнергия?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6959
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Доставай из дальнего угла. Показывай румбу-юмбу)

желательно что бы было видно модель,если без управления через приложение,то это действительно игрушка.
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне вот этот холодильник LG нравится.
он определяет приближение человека и автоматически открывает дверцу.
можно также удаленно проверить наличие и срок годности продуктов
через специальную внутреннюю камеру в холодильнике.
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§ Добринцофф
Дорога ли у нас электроэнергия?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6959
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне вот этот холодильник LG нравится.

Прошлый век,у меня холодильник сам продукты через интернет заказывает,причём у меня же из магазина ))
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ответил во флуде 8-)
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:


ну я только выделил вещи ,которые мне понравились.
а через интернет..
это сейчас любой утюг может..
я даже про это писать не стал.
это точно уж прошлый век.
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§ Маркс
Дорога ли у нас электроэнергия?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Прошлый век,у меня холодильник сам продукты через интернет заказывает,причём у меня же из магазина ))
Я так понимаю, что этот же интернет и в магазин продукты доставляет со складской.
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
что этот же интернет и в магазин продукты доставляет со складской.


и разгружает..
ха-ха-ха.
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Я так понимаю, что этот же интернет и в магазин продукты доставляет со складской.

Просите теперь как с меня, доказательство - видео сойдет ))
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§ Vit
Дорога ли у нас электроэнергия?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Хе. Твой холодильник как у моей бабушки. Прошлый век. Мой холодильник сам гоняет за продуктами в магаз и сам расплачивается)
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§ Добринцофф
Дорога ли у нас электроэнергия?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6959
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Я так понимаю, что этот же интернет и в магазин продукты доставляет со складской.

Цитата:
alex_60:
и разгружает.. ха-ха-ха.

Цитата:
Vit:
Хе. Твой холодильник как у моей бабушки. Прошлый век. Мой холодильник сам гоняет за продуктами в магаз и сам расплачивается)

Весело тут у вас,но не мешало бы и поработать,поеду за продуктами холодильник забивать))
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед тем, как пойти спать, и под тему подходит - люстра над моим обеденным столом, чтобы не говорили, что вру ))
8 лампочек, не 7.))
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* Гога
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2100
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Это первое фото ?? kbkz1980 ждет остальные .
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* abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2841
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи)


Показательный срез аудитории Нашей Газеты)
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это последнее на сегодня. Пусть и дальше ждет ))
Профайл

§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5147
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Показательный срез аудитории Нашей Газеты)

Ну если вам пофиг, то вот и результат ))
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