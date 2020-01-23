Маркс:

Я так понимаю, что этот же интернет и в магазин продукты доставляет со складской.

alex_60:

и разгружает.. ха-ха-ха.

Vit:

Хе. Твой холодильник как у моей бабушки. Прошлый век. Мой холодильник сам гоняет за продуктами в магаз и сам расплачивается)