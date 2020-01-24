Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #8218





(Полноправные пользователи) Сообщений: 450

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:57 Цитата: таноми52:

Это наши-то олигархи "сделали" (а именно их и имела ввиду)?

Коль скоро речь о "наших" олигархах, то для меня вопрос ещё более странен. Лично мне "краденого" не нужно. Возврат части от похищенного или "отжатого" тоже не устраивает. Если полагаем что имущество было приобретено незаконным путём, то возвращаем его, и наказываем преступника в соответствии с законодательством. А так получается что "ну ты вроде и украл, но верни часть и мы тебя прощаем". По-моему поощрение налицо. И за что тогда сажают мелких воришек?!

Но ОК! Допустим что это правильно. И также допустим что налог введён. К чему это приведёт? У нас сейчас, те что есть бюджетные деньги тратятся...очень мягко скажем...неэффективно. Какой ход мыслей приводит Вас к тому, что эти дополнительные средства могут на что-то повлиять? Дороги лучше сделаны не будут, может быть в большем количестве, но также плохо. Светофоры всё также сразу после установки будут работать через пень-колоду. Можно перечислять и перечислять, те же деревья всё также будут бездарно спиливаться. Проблема-то не в том что денег нет, а в том что мы .....не умеем их рационально с максимальным эффектом использовать. И тут у меня возникает вопрос - нафига давать деньги тому, кто не умеет их использовать??? Ведь посудите сами, предположите такого же Гейтса только в условиях Казахстана. У Гейтса откуда миллиарды? Ну уж наверное они есть потому что он грамотно, взвешенно, обращался с финансами. И вот он отчисляет эти дополнительные проценты налога в казну на которые как бы ремонтируют дорогу, используя г...о и ветки. Или ставят колесо, сделанное из тех же ингредиентов. Полагаю он "дико счастлив" будет от такой своей "социальной ответственности". Или, быть может, Вы полагаете что раздача квартир и списание кредитов как-то добавляет ответственности перед обществом охваченным таким "благодеянием"? "Блажен кто верует" конечно, но у меня есть дикие сомнения на этот счёт.

Я уже приводил пример здесь. В Рудном, часть в достаточной степени обеспеченных людей, в том числе и бизнесменов (впрочем конечно не олигархов), живёт в частных домах на окраинах города. И в тех кварталах нет ни дорог, ни уличного освещения, ни какого-либо другого благоустройства. Но зато на площади есть ЧЕТЫРЕ!!!! больших экрана на которых как-бы разъясняют государственную политику. А ведь те люди фактически генерируют ту прибавочную стоимость, из которой исчисляются налоги. Как напрямую, так и опосредованно, через заработную плату. То есть мы и так к ним относимся как-будто они нам "обязаны", а взамен им дуля с маком. Так нет, Вы ещё полагаете что налоги должны быть по прогрессивной шкале. Я практически уверен что есть тот предел глупости после которого отсюда будут уезжать не только "молодые и перспективные", но и уже состоявшиеся люди, в том числе и бизнесмены. Потому что эти люди точно знают, что богатство исчисляется не одной лишь длиной полок и стеллажей в магазинах, и возможностью поехать в Турцию раз в год. Но в большей степени комфортом и удобством жизни не только внутри своего жилища но и вне его.