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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Это когда такое было?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это когда такое было?

Когда у всех главная НГ нормально выглядела, а в Тебя лезли тётки в рекламе.
Тогда наверное. Или дядьки.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главная НГ нормально выглядела, а в Тебя лезли тётки в рекламе

Тогда НГ само нормально выглядела ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: Опять деревня свистуново на арене Ну валяй,показывай теперь на фото это своё добро.

Таки не удержалась ))
Знал, чем выманить )))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1530
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.01.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Из разряда "сам я ни..чего не сделал, поэтому пойду заберу у того кто сделал".


Это наши-то олигархи "сделали" (а именно их и имела ввиду)? Растащили, находясь у кормушки, присвоили народное добро, где-то отжали у предприимчивых, и таким образом, "сделали" себе состояния. Народ же недаром говорит: трудом праведным не наживёшь палат каменных!
Это Билл Гейтс, компьютерный гений, второй в мире в списке самых богатых, сделал своё состояние. Но он-то как раз говорит:"«Я заплатил больше налогов (свыше $10 млрд), чем кто-либо другой, но правительство должно требовать, чтобы люди вроде меня платили значительно более высокие налоги»
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.01.20 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну что-то такое, в стиле гопника, и ожидалось Из разряда "сам я ни..чего не сделал, поэтому пойду заберу у того кто сделал".

Ну не совсем. Есть прогрессивный налог, отличается сеткой по странам ойропы. :lol: Мало зарабатываешь и проценты меньше, много - больше. В Германии вроде от 12 до 42%, могу ошибаться, В той же Франции за 50-ть с лишним, с особо богатых тянули, сократили вроде.
Жерар Депардье в Россию было сбежал из Франции из за налоговой ситемы. Правда вроде вернулся (информация не проверенная, если что)))
И потом не отберу, а в качестве налога, на всеобщее повышение уровня жизни. 8-)
В том числе и социальное, как здравоохранение или образование...
Не ну честно, не всем же быть Билами Гейтсами? :lol:

8-)

[Исправлено: elektron, 23.01.2020 - 19:57]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайкин, я седня наконец то посмотрел твой любимый фильмец "джокер". Мда. Я думал будет крутой боевик. Экшн. Чёт мне не очень. Ещё скачал "гемини" с уил Смитом. На завтра оставил, мне кажется будет круто.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Глянь личку
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5127
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Обрати внимание на комплекты сушилка и стиралка, на остальное не отвлекайся )))
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