Цитата: Так вот, сидел на посту такой наблюдатель из маханджарского (по версии Дмитрия) племени и ждал появления определенных звезд в определенных точках горизонта, на которые указывали геоглифы

Зачем все усложнять. На оригинале он прямо смотрит а не на звезды. Походу просто на горшке какой то мужик сидит. Мыслит.