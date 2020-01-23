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§ NG.kz
На что устремил взор «мыслитель»?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии празднования Дня города в центре Костаная появились разные скульптуры. Фотография одной из них, изображающая «Тобольского мыслителя», была размещена на странице «НГ» в Instagram «Нашей Газеты». И тут неожиданно костанайцы начали задавать вопросы, что это за странная фигура. Оказалось, что не все знают.
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§ юля елиссева
На что устремил взор «мыслитель»?
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1507
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.01.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знающие историю города называют копию фигуры в центре - мужик смотрит телевизор.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 23.01.2020 - 09:59]
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§ Vit
Re: На что устремил взор «мыслитель»?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так вот, сидел на посту такой наблюдатель из маханджарского (по версии Дмитрия) племени и ждал появления определенных звезд в определенных точках горизонта, на которые указывали геоглифы

Зачем все усложнять. На оригинале он прямо смотрит а не на звезды. Походу просто на горшке какой то мужик сидит. Мыслит.
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§ директор пляжа
Re: На что устремил взор «мыслитель»?
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он смотрит на космически растущие вверх цены на продукты и ГСМ. На "свободно плавающий курс тенге" и бесконечное количество раз упомянутую акишевым "псевдозависимость" от цен на нефть :lol:
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