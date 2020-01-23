Vit Дорога ли у нас электроэнергия? #107





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8852

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:11 Цитата: maxsaf: Кстати два в одном продают. Цена почему то такая же. Наверно мощность слабее. Не в давался в подробности. Мне она не к чему. Пока такое не планирую покупать.)