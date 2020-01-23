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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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* Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11113
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 09:07
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11113
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 09:09
Комментарий проходит проверку.
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* Vit
Дорога ли у нас электроэнергия?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати два в одном продают. Цена почему то такая же. Наверно мощность слабее. Не в давался в подробности. Мне она не к чему. Пока такое не планирую покупать.)
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* Vit
Дорога ли у нас электроэнергия?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А площадь можно найти. Можно около телека поставить. Удобно. Сидишь смотришь кино и наблюдаешь за сушкой)))
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про технику тоже. электрическую.
напольные весы напольные электронные задача была купить на замену
начал смотреть что можно купить.
цены от 4 до 130 тысяч.
вот за 13т xiaomi
Память есть, число пользователей - 16
Дополнительные измерения
содержание воды, содержание жировой ткани, массовая доля мышечной ткани, массовая доля костной ткани, расчет индекса массы тела (BMI)
интересно стало,как они определяют количество костей и воды.
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* Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11113
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 09:29
Комментарий проходит проверку.
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Страница 8 из 8«1...678
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