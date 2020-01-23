Цитата: maxsaf:

Это 2 в одном, или два разных девайса?

Я особо тему не изучал,так загуглил ради интереса,а оказалось пожалуйста всё есть.



Цитата: elektron:

2 в одном уже даже и до Казахстана дошли.

В наше время необязательно идти в магазин в г.Кустанай и искать там нужную вещь,даже если чего то нет,то под заказ привезут хоть с Канады,только денежку плати.