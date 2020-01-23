Цитата: Butch:

Ну что-то такое, в стиле гопника, и ожидалось Из разряда "сам я ни..чего не сделал, поэтому пойду заберу у того кто сделал".

Ну не совсем. Есть прогрессивный налог, отличается сеткой по странам ойропы. Мало зарабатываешь и проценты меньше, много - больше. В Германии вроде от 12 до 42%, могу ошибаться, В той же Франции за 50-ть с лишним, с особо богатых тянули, сократили вроде.

Жерар Депардье в Россию было сбежал из Франции из за налоговой ситемы. Правда вроде вернулся (информация не проверенная, если что)))

И потом не отберу, а в качестве налога, на всеобщее повышение уровня жизни.

В том числе и социальное, как здравоохранение или образование...

Не ну честно, не всем же быть Билами Гейтсами?







[Исправлено: elektron, 23.01.2020 - 19:57]