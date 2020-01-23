/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращается к вам житель города Аркалык. У нас какой день идут бураны, метель. Местные власти ничего не делают. Дороги толком не чистят, ни со двора ни во двор не заедешь на машине. Люди своими силами где то чистят, где то помогают выйти кто застрял в дороге.
Читать новость

§ drakon
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Иван, так "носится" в буране.
Мне кажется 90-100 км.час... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

бывает отключают с вечера до обеда следующего дня.


Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
Профайл

§ Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс говорит

----Откуда он знает ?
Профайл

§ Мишаня
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.01.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня

А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
Терпите, ребята. Не надо шкнить. На все воля Всевышнего
Профайл

§ elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.01.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Это у Вас сарказм такой? :lol: Цитата:
Мишаня:
не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
Профайл

§ Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.01.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это у Вас сарказм такой?

Нет. Это ПБ, написанные кровью. Ну, может капитализм жизнь человека перестал ценить и разрешил работу на высоте, ночью, при недостаточной видимости и шквалистом ветре.
Профайл

§ elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.01.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Не я про логику. ;-) Цитата:
Мишаня:
без осмотра нельзя включать.

И что все отключённые линии потом осматривать? :-x
Если было где отключение, то там и осматривай. Причём с учётом современных технологий, при отключении и предполагаемое место аварии вычисляется. Конечно не по городским сетям. 8-)

[Исправлено: elektron, 23.01.2020 - 18:20]
Профайл

§ Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.01.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, 0,4 можно и включить, сжечь по мелочи КТП, фидера в КТП. Но ВВ включать после отключения это быть отмороженным на всю голову. Хотя бывают индивидуумы. Потом их оттирают от конструкций РУ
Профайл

§ elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.01.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
отмороженным на всю голову.

А ну тут всё ясно тогда.бывает.
Профайл

§ Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.01.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если было где отключение, то там и осматривай

Это ты логично рассуждаешь. ВЛ 6-10кВ протяженность в среднем до 15 км, 35 кВ и того больше. Про более высокие напряжения и говорить не стану. Потому что там если жахнешь, то "моргать" не будет.А если на ВЛ отпаек куча? Как быстро осмотреть? Да ты и сам поди-ка в курсе
Профайл

§ elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.01.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это ПБ, написанные кровью. Ну, может капитализм жизнь человека перестал ценить и разрешил работу на высоте, ночью, при недостаточной видимости и шквалистом ветре.

Про работы я ни слова не сказал. ПТБ наверное? Цитата:
Мишаня:
Но ВВ включать после отключения э

Так вроде как раз в основном только на ВЛ и ставят АПВ, может ворона залетела, жахнуло и усё в работет.
А если кабель, то как правило, выявляют и ищут место повреждения. И довольно точно. Во всяком случае ещё в союзе было даже возможно.
Цитата:
Мишаня:
без осмотра нельзя включать.

А если все линии были отключены, кто их осматривает? так же на обум, включай? Что отключится, будем осматривать.
:-x Железная логика. ничего не поделаешь. 8-)

[Исправлено: elektron, 23.01.2020 - 18:41]
Профайл

§ Vit
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8847
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи(с) Аркалык вы то куда лезите. Сама Астана уже сутки стоит из за буранов. 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 1
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх