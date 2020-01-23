elektron Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4332

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:37 Цитата: Мишаня:

Это ПБ, написанные кровью. Ну, может капитализм жизнь человека перестал ценить и разрешил работу на высоте, ночью, при недостаточной видимости и шквалистом ветре.

Про работы я ни слова не сказал. ПТБ наверное? Цитата: Мишаня:

Но ВВ включать после отключения э

Так вроде как раз в основном только на ВЛ и ставят АПВ, может ворона залетела, жахнуло и усё в работет.

А если кабель, то как правило, выявляют и ищут место повреждения. И довольно точно. Во всяком случае ещё в союзе было даже возможно.

Цитата: Мишаня:

без осмотра нельзя включать.

А если все линии были отключены, кто их осматривает? так же на обум, включай? Что отключится, будем осматривать.

Железная логика. ничего не поделаешь.



[Исправлено: elektron, 23.01.2020 - 18:41]