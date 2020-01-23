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Мишаня:
Это ПБ, написанные кровью. Ну, может капитализм жизнь человека перестал ценить и разрешил работу на высоте, ночью, при недостаточной видимости и шквалистом ветре.
Про работы я ни слова не сказал. ПТБ наверное? Цитата:
Мишаня:
Но ВВ включать после отключения э
Так вроде как раз в основном только на ВЛ и ставят АПВ, может ворона залетела, жахнуло и усё в работет.
А если кабель, то как правило, выявляют и ищут место повреждения. И довольно точно. Во всяком случае ещё в союзе было даже возможно.
Цитата:
Мишаня:
без осмотра нельзя включать.
А если все линии были отключены, кто их осматривает? так же на обум, включай? Что отключится, будем осматривать.
Железная логика. ничего не поделаешь.
[Исправлено: elektron, 23.01.2020 - 18:41]