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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
на фото это своё добро.

Куда там вашим малосемейкам?
До этого добра?... :lol: :-P
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§ Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11103
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.01.20 - 22:15
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
только фото счетчика

Вопрос: У вас один поставщик или вы имеете выбор ?? И сделайте фото , пусть успокоится.
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
15 лампочек

Тостер забыл и миксер.
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тостер забыл

Я.без тостера - никак... :lol: :oops:
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§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Куда там

И ты со своим чайником сюда.
В котором яйца варишь.
С сосисками.
За раз.
экономия же.

[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 22:30]
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И ты со своим чайником сюда.

Экономика доджна быть - экономной.
Кто сказал? Не Я... :lol: :oops:
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§ drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В котором яйца варишь. С сосисками.

В желудке всёравно, всё - смешается... :lol: :-P
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И сделайте фото , пусть успокоится.

Делал же. Никакое фото ее уже не успокоит ))
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§ maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5112
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
У вас один поставщик или вы имеете выбор ??

У меня в лесу - один ))
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§ Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Клуб благородных девиц через дорогу

----У вас не нашел , только заправка *Гелиос*
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§ Гога
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня в лесу - один

--- А в городе ?
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