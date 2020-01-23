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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Это когда такое было?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7095
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это когда такое было?

Когда у всех главная НГ нормально выглядела, а в Тебя лезли тётки в рекламе.
Тогда наверное. Или дядьки.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главная НГ нормально выглядела, а в Тебя лезли тётки в рекламе

Тогда НГ само нормально выглядела ))
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