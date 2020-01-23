/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дорога ли у нас электроэнергия?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
Читать статью

* Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11100
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.01.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хотят ли // форумные поискать интересные циферки по долям в своей энергетике?
Сколько продукции и какие затраты энергии на один доллар произведенной?


Сколько доля дешевейших своих открытых углей рядом со станцией и почему энергия этих станций такая дорогая оказывается для потребителей в своей стране?

Почему вдруг так оказалось?



Что касается РФ то в Челябинской например энергия намного дешевле,
Ещё дешевле в Сибири.

А если брать сколько затрачено энергии на 1$ производимой продукции, то станет очень грустно.
Есть ещё такой интересный учебник

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/909/49909/24558?p_page=5

///
:lol: :lol: :lol:
///
:lol: :lol:

///

[Исправлено: Iney, 23.01.2020 - 20:09]
Профайл

* Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2085
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане утвердили предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики. Отмечается, что предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года. С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года.
Профайл

* Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2085
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мрак.

----Это точно .Для 12 квадратов маловато . Экономите ??
Профайл

§ alex_60
Дорога ли у нас электроэнергия?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7095
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Экономите ??


Глаза слепит, куда больше.
Светло как в самый солнечный день на улице.

[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 20:24]
Профайл

* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня над столом, где я щас завтракаю - 8 стандартных лампочек в люстре ))

Пысы: глаза не слепит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.01.2020 - 20:28]
Профайл

* Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11100
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: -Что же недорогой мой , забыли меня уколоть?? 3,37 рубля - но , учтите , это в розницу и с НДС .
Ещё сколько дохода съедает бы привели для сравнения.
Например у меня при электроплите меньше 1% моих доходов, я плачу онлайн в приложении за 4 секунды и не ощущаю её цену.
Наша землячка знакомая в Москву переехавшая недавно на Киевском шоссе в новом мкр рядом с Румянцево - электроэнергия меньше 1% её зарплаты. Знакомая в Медведково. У неё льготы действующие и 30% на большую часть потребляемой энергии.
Но в целом для страны, цена на энергию имеет очень сильное влияние на экономику.
Так как входит во все производимые товары.
Вот по этой причине энергия в штатах для производства стоит ровно столько сколько в среднем по РФ.

Даже один цент роста будет влиять на американскую экономику.
Для страны где электрометаллургические комбинаты, прокатные станы, медеплавильные комбинаты с электролизом, производство сплавов и алюминия - электроэнергия определяющая в конкурентности.

И посредники не нужны. П
осредники нужны там, где основной вид деятельности - коррупция.
Перекладывание из кармана в карман за услуги как способ дохода группки лиц.
Рано или поздно это приводит к Венесуэльскому синдрому.
Когда страна стоит на ресурсах буквально - а экономик в полной заднице настолько, что есть нечего.
Для этого нужно ещё конечно постараться с управлением кирзовыми до абсолюта талантами в погонах.
Тогда они будут везде искать фрагов вместо поиска развития эконмики.
Профайл

§ Добринцофф
Дорога ли у нас электроэнергия?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6950
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С 1 февраля будет 27.76 центов за киловат

Ничесе ценник 117тнг\квт
:-o
У меня примерно 300квт за месяц набегает,получается 35000тнг по вашим ценам
Профайл

* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Я само мало 1000 кВт наматываю
Профайл

* maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
получается 35000тнг по вашим ценам

При таких ценах зеленая энергия - не идиотизм
Профайл

* Серый волк
Дорога ли у нас электроэнергия?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11100
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.01.20 - 20:37
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Гога
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2085
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот интересно - сама генеральный директор этого предприятия читает НГ ?? И особенно эту статью и комментарии к ней?? Может Дмитрию Васильеву взять новое интервью , с учётом комментариев??
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, maxsaf, сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 4
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх