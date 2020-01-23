Цитата: Гога: -Что же недорогой мой , забыли меня уколоть?? 3,37 рубля - но , учтите , это в розницу и с НДС . Ещё сколько дохода съедает бы привели для сравнения.

Например у меня при электроплите меньше 1% моих доходов, я плачу онлайн в приложении за 4 секунды и не ощущаю её цену.

Наша землячка знакомая в Москву переехавшая недавно на Киевском шоссе в новом мкр рядом с Румянцево - электроэнергия меньше 1% её зарплаты. Знакомая в Медведково. У неё льготы действующие и 30% на большую часть потребляемой энергии.

Но в целом для страны, цена на энергию имеет очень сильное влияние на экономику.

Так как входит во все производимые товары.

Вот по этой причине энергия в штатах для производства стоит ровно столько сколько в среднем по РФ.



Даже один цент роста будет влиять на американскую экономику.

Для страны где электрометаллургические комбинаты, прокатные станы, медеплавильные комбинаты с электролизом, производство сплавов и алюминия - электроэнергия определяющая в конкурентности.



И посредники не нужны. П

осредники нужны там, где основной вид деятельности - коррупция.

Перекладывание из кармана в карман за услуги как способ дохода группки лиц.

Рано или поздно это приводит к Венесуэльскому синдрому.

Когда страна стоит на ресурсах буквально - а экономик в полной заднице настолько, что есть нечего.

Для этого нужно ещё конечно постараться с управлением кирзовыми до абсолюта талантами в погонах.

Тогда они будут везде искать фрагов вместо поиска развития эконмики.