pandit Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 368

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:01 Написал и стер, бесполезно это мое мнение и никому оно не нужно. Популизм опять, игнор живых законов рынка, попытка регулирования адм ресурсами и потеря драгоценного времени и ресурсов. Вместо этих собраний/совещаний лучше бы пару полей засеяли под хорошие сенокосы.

Кстати, фермеры россияне были в Германии со своей продукцией на фесте (индейка местного производства, фуагра, риет, паштет и т.д.). Рассказывают что завыли пожарные сирены, всех российских представителей вывели в отдельное помещение якобы эвакуация. В зал не пускали. Когда вернулись - большинство их прилавков опустели. Вменили неправильное оформление документов.

И Олега Сироту завернули - его сыры попали в плен на немецкой таможне.



Так что не надо этих иллюзий, в виде окна экспорта. Никто там не ждет. Странно, что чиновник такого высокого уровня не знает о этих проблемах. Где её команда экспертов и профессионалов???