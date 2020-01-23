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≡ Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Сената Дарига Назарбаева на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли констатировала, что казахстанским производителям невыгодно поставлять свою продукцию на отечественный рынок.
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§ maxsaf
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5102
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения

А Абайка сказал, что уровень господдержки поднялся на 5%-7%, а прогноз по инфляции на 2020 - даже меньше 4%. И кому верить? ))

[Исправлено: maxsaf, 23.01.2020 - 11:37]
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§ pandit
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 23.01.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написал и стер, бесполезно это мое мнение и никому оно не нужно. Популизм опять, игнор живых законов рынка, попытка регулирования адм ресурсами и потеря драгоценного времени и ресурсов. Вместо этих собраний/совещаний лучше бы пару полей засеяли под хорошие сенокосы.
Кстати, фермеры россияне были в Германии со своей продукцией на фесте (индейка местного производства, фуагра, риет, паштет и т.д.). Рассказывают что завыли пожарные сирены, всех российских представителей вывели в отдельное помещение якобы эвакуация. В зал не пускали. Когда вернулись - большинство их прилавков опустели. Вменили неправильное оформление документов.
И Олега Сироту завернули - его сыры попали в плен на немецкой таможне.

Так что не надо этих иллюзий, в виде окна экспорта. Никто там не ждет. Странно, что чиновник такого высокого уровня не знает о этих проблемах. Где её команда экспертов и профессионалов???
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* Добринцофф
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6949
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.01.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37430?1579777960

Ладно ещё когда тов.Воронин постоянно твердит ,что во всё виноваты спекулянты-предприниматели,его можно понять он всю жизнь прожил в СССР где на каждом товаре был выбит ценник,а спекулянт-это главный враг народа,но когда такие глупости несёт государственный деятель с высоких трибун то становится ясно кто руководит страной и почему мы имеем то что имеем.
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§ olegggon
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1058
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.01.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заехал сегодня в "бурёнку", а там молоко подорожало. Было 197 стало 236 тенге за литр 2,5%. Также и 3,5 и 1,5% подорожали. Сразу на 20% подняли! Вот сразу видно социально ответственные бизнесмены 😜🤤🤑
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* Добринцофф
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6949
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.01.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
аехал сегодня в "бурёнку", а там молоко подорожало. Было 197 стало 236 тенге за литр 2,5%. Также и 3,5 и 1,5% подорожали. Сразу на 20% подняли! Вот сразу видно социально ответственные бизнесмены

ДЕП всегда первый поднимает,за ним все остальные.
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