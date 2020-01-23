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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или вы хотите сказать ваши коммунисты не боролись против рабского труда в РИ?)

Вы не смешивайте рабство и рабский труд. Если подходить к вопросу с этой точки зрения, то рабство до сих пор процветает, просто трансформировалось для современных условий. А по сути все такое же бесправное существование в виде работы за кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду, ради процветания плантатора. Или все эти беженцы и трудовые мигранты нам только снятся?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 2837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//или вы хотите сказать ваши коммунисты не боролись против рабского труда в РИ//




Хорошо выведу последовательность
Декобристы-народники-социалисты революционеры-большевики) как раньше в учебнике писали?) все друг другу наследовали борьбу за народную свободу)
Одни хотели отменить крепостное право хотя сами крепостных держали
Другие обиделись что отмена крепостного права как-то не так прошла
Третьи решили взрывать чиновников за точто крепостные бедствуют после объявления свободы
Четвертые всё-таки победили и создали новое крепостничество-колхозы) где нельзя было из колхоза уезжать)
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Маркс, также убедительно докажите, пожалуйста, ButchУ, который, похоже против прогрессивной шкалы налогов и за уравниловку в налогообложении физических лиц, что он НЕПРАВ.

Капитализм никак не может быть за уравниловку, потому что в своей основе содержит неравенство, а значит все попытки принудить его отдать свои преимущества не имеют ни малейшего шанса на успех. Только смена базиса позволит чувствовать себя равными одноногих и двуногих, сильных и слабых. Чтобы это понять, нужно просто представить себе обыкновенную семью. Внутри нормальной семьи же нет никаких шкал налогов, все доходы общие и расходы ведутся по согласованию со всеми членами этого маленького общества. Примерно такие же принципы должны быть и в более высокоорганизованном обществе, чем капитализм. Об этом очень хорошо сказал в свое время И. Ефремов:
"Весь мир стоит на том, что идущие впереди, храбрые и сильные бойцы за свои труды имеют и славу, и почет, и большую долю в распределении благ. Но коммунисты должны идти на самоотказ от этих лишних благ. И это еще полдела на пути к коммунизму. Другие полдела и более трудные - отсутствие иждивенчества слабых. Они должны совершать свою меньшую долю работы, но с не меньшим героизмом и самоотречением, чем сильные. В этом второе плечо диалектического равновесия в коммунистическом обществе."
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Четвертые всё-таки победили и создали новое крепостничество-колхозы) где нельзя было из колхоза уезжать)

Как большевики в Сибири загоняли столыпинских переселенцев в колхозы:
"Алешка стол перед народом поставил, красной скатеркой накрыл и сказал, что приехал он строить новую жизнь, другими словами, сельскохозяйственную коммуну. Для этого надо изменить частнособственническую психологию, согнать скот на один общий двор, туда же снести инвентарь и потом все-все делать сообща, а делить продукт на всех поровну, по едокам. Мужики пожимали плечами, переглядывались. — Мы давно эдак-то живем! — сказал Федор Заварзин. — Работаем сообща и делим по едокам. Какая ж это новая жизнь?"
............................................
Коммуна продержалась в Стремянке дольше всех коммун в области, если не во всей Сибири. Кругом уже организовали колхозы и начали строить еще одну новую жизнь, а вятские переселенцы все цеплялись за старую, к которой приросли, держали общий стол и посылали Алешку Забелина хлопотать за коммуну. Несколько раз в Стремянку приезжали уполномоченные агитаторы, и тогда коммунарская столовая гудела, как растревоженный улей. Приезжие объясняли, что такое колхоз, рассказывали о преимуществах новой жизни, и мужики будто соглашались, но едва агитаторы отъезжали за поскотину, как все переиначивалось. — По едокам — справедливей! — кричали коммунары. — Когда земля не родит, надо по едокам делить! Не хотим колхоза! Не пойдем!"
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5102
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Добрались до ЕКб? Уже можем те два вопроса обсудить? )))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.01.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Чтобы это понять, нужно просто представить себе обыкновенную семью

Очень хорошее сравнение. Позвольте только одну маленькую ремарочку. Семья, в случае возникновения неразрешимого конфликта, в том числе и по вопросам доходной и расходных частей, всегда может распасться. Её бывшие члены всегда могут создать другие семьи, в которых этих разногласий не будет. Представляете какую степень самопожертвования нужно будет проявить в масштабах страны?!
И..я так понимаю что люди самостоятельно должны это осознать!? Да вы шутите!!!! :-)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18393
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Добрались до ЕКб?

Он что? Поехал узнавать цену,
на электроэнергию?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже можем те два вопроса обсудить? )))//




Так я в ЕКб и не собирался)) поэтому ждите) когда соберусь)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5102
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он что? Поехал узнавать цену, на электроэнергию?.

А мож просить студентов - вернуться?)))
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
против рабского труда в РИ

Как бы даже некорректно сравнивать рабство и крепостное право. У крепостных был Юрьев день, который давал какую-никакую свободу крепостным по сравнению с рабами:
"Так как годовой цикл сельскохозяйственных работ обычно завершался к концу ноября, то с 1497 года крестьянин мог расплатиться по налоговым и оброчным обязательствам и покинуть имение помещика лишь за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и неделю после него."
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И..я так понимаю что люди самостоятельно должны это осознать!? Да вы шутите!!!!

Ничего невозможного в этом нет. Тем более, что первобытно-общинный строй или как его называют первобытно-коммунистический был самым продолжительным в истории человечества. А так как история развивается по спирали, то почему бы и не вернуться к общинно-родовому строю, только на более высоком уровне развития.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.01.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А шо сами? Здравствуйте!



Приветствую Вас,Butch!
Далека я от всего этого, а Маркс, как говорили раньше, политически грамотен и теоретически подкован. И владеет словом... Помню, как он в дискуссии о вреде курения в начале убедительно приводил доводы ЗА курение, а в конце блестяще раздолбал курильщиков
А я по-обывательски просто скажу- делиться надо. Когда в обществе ускоряется разрыв в доходах между обеспеченными и бедными слоями населения, надо принимать меры. Введение прогрессивного налога для физических лиц могло бы не только увеличить поступления в казну, но и сгладить недовольство в обществе, и тем самым помогло бы олигархам сохранить своё богатство и себя. Так думает Экономист Айдархан Кусаинов.
И тут я ЗА предложение Элизабет Уоррен!
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