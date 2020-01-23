Цитата: таноми52:

Маркс, также убедительно докажите, пожалуйста, ButchУ, который, похоже против прогрессивной шкалы налогов и за уравниловку в налогообложении физических лиц, что он НЕПРАВ.

Капитализм никак не может быть за уравниловку, потому что в своей основе содержит неравенство, а значит все попытки принудить его отдать свои преимущества не имеют ни малейшего шанса на успех. Только смена базиса позволит чувствовать себя равными одноногих и двуногих, сильных и слабых. Чтобы это понять, нужно просто представить себе обыкновенную семью. Внутри нормальной семьи же нет никаких шкал налогов, все доходы общие и расходы ведутся по согласованию со всеми членами этого маленького общества. Примерно такие же принципы должны быть и в более высокоорганизованном обществе, чем капитализм. Об этом очень хорошо сказал в свое время И. Ефремов:

"Весь мир стоит на том, что идущие впереди, храбрые и сильные бойцы за свои труды имеют и славу, и почет, и большую долю в распределении благ. Но коммунисты должны идти на самоотказ от этих лишних благ. И это еще полдела на пути к коммунизму. Другие полдела и более трудные - отсутствие иждивенчества слабых. Они должны совершать свою меньшую долю работы, но с не меньшим героизмом и самоотречением, чем сильные. В этом второе плечо диалектического равновесия в коммунистическом обществе."