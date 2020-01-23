abaika95 Дорога ли у нас электроэнергия? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2837

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:21 Цитата-//В Казахстане средняя стоимость для населения - 15 тенге за киловатт, в России - в два раза выше//





Цитата-//Одноставочный тариф на электроэнергию 3.25 руб за 1 кВт.ч//





3,25×6,1= 19,82 тенге



Действительно не в два раза выше......но выше)



Цитата-//Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонамсуток пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 4.22 руб за 1 кВт.ч//





4,22×6,1= 25.74 тенге Почти почти в два раза но все же нет хм странно.....









Может подмосковное надо смотреть?) У нас же хотят все на него ориентироваться (главное не в деле Дубнинской набережной)





https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/196/40940/



Одноставочный тариф на электроэнергию 5.56 руб за 1 кВт.ч





5,56×6,1= 33.92 тенге.........ну вот)





Серый сейчас набежит и будет утверждать что это все происки нурлыботов)



И Дубнинскую набережную цена которой 25 тыс тенге а потратили на которую 300 миллионов,делали нурлыботы специально чтобы Серому стыдно было тут)))