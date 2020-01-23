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§ NG.kz
Дорога ли у нас электроэнергия?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публичных слушаний по заявке ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» на повышение среднеотпускного тарифа генеральный директор этого предприятия Анаргуль УСКЕНБАЕВА выразила готовность ответить на некоторые вопросы потребителей.
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Моська на службе.//



Серомордый категоричен о своей работе
конечно)



Цитата-//Такой форум нехоший попался, то ли дело в актюбинске. Уже бы давно повысили.//


А что в Актобе форум есть?) Тоже там сидишь?) И тоже гадишь из заграницы?) Ну ты "молодец" )

[Исправлено: Тимур Гафуров, 23.01.2020 - 15:40]
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В Казахстане средняя стоимость для населения - 15 тенге за киловатт, в России - в два раза выше//


Цитата-//Одноставочный тариф на электроэнергию 3.25 руб за 1 кВт.ч//


3,25×6,1= 19,82 тенге

Действительно не в два раза выше......но выше)

Цитата-//Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонамсуток пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 4.22 руб за 1 кВт.ч//


4,22×6,1= 25.74 тенге Почти почти в два раза но все же нет хм странно.....




Может подмосковное надо смотреть?) У нас же хотят все на него ориентироваться (главное не в деле Дубнинской набережной)


https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/196/40940/

Одноставочный тариф на электроэнергию 5.56 руб за 1 кВт.ч


5,56×6,1= 33.92 тенге.........ну вот)


Серый сейчас набежит и будет утверждать что это все происки нурлыботов)

И Дубнинскую набережную цена которой 25 тыс тенге а потратили на которую 300 миллионов,делали нурлыботы специально чтобы Серому стыдно было тут)))
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* drakon
Re: Дорога ли у нас электроэнергия?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
3,25×6,1= 19,82 тенге

Абайка, посчитай, сколько тенге
будет у нас стоить. С 1 февраля
будет 27.76 центов за киловат.
А то мне лень - считать.
А тебя будет гордость, распирать... :lol: :lol: :oops:
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§ abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//тебя будет гордость, распирать//




Не будет) над беднягами нечего свою гордость показывать) вы и так там на налоги только и работаете аж просрочку кушаете.....
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