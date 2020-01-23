Цитата: abaika95: Субъективно скажу но все же,рабство белых над черными маленькой такой логикой но оправдывается "они другие" " не такие как мы" "мы из привезли сюда" а когда один Русский проигрывает такого же как ты Русского в карты и не чувствует при этом никакого странного ощущения это типичное варварство)

Г-н абайка95, лучше бы Вы как и раньше носили ляШки конины, а не либеральную чушь.



"Фактически Запад, силами либеральной идеологии, навесил на Россию и другие незападные общества именно то, что на самом деле было его собственным постоянным атрибутом. Агрессия, принудительный труд, рабство, насилие.



Запад - родина настоящего рабства. Именно Европа была регионом классического рабства, где человек, согласно чеканному определению Аристотеля, есть instrumentum vocale, говорящее орудие. В огромной Римской империи большинство населения являлась рабами (рабство было значительным и в предшествующих ей государствах: Римcкой республике, государственных образованиях италиков, галлов, иберов, греческих полисах и т.д). И Римская империя включала те территории, которые и поныне являются самыми густо населенными в Европе; это Италия, Франция, Бельгия, Англия, Испания, Португалия, Австрия, Швейцария, Юго-Западная Германия и т.д. Большинство европейцев - потомки рабов.



С падением Западной Римской империи в социальных отношениях мало что изменилось, как убедительно показывает исследователь раннего средневековья Анри Пиренн. В наступившую эпоху поместья европейской знати переполнены рабами. Верден, Готланд, Прага - центры работорговли. Свободное население составляет меньшинство в варварских германских королевствах, обосновавшихся на месте распавшейся Западно-Римской империи: франков, остготов и вестготов, вандалов, бургундов и т.д, которые управляются абсолютными властителями с полным подражанием формам позднего римского правления. Основным товаром, которым торгуют раннесредневековые европейские (от англосаксонских до чешско-моравских) государства с Византией, самой развитой страной того времени, являются рабы.



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Впрочем, настоящее рабство на территории Европы не исчезает на протяжении всего Средневековья. В 9-10 в. западные европейцы продают своих скованных соотечественников религиозным врагам – сарацинам; цветет работорговля у скандинавов, у чехов и ляхов. Рабами являются министериалы – обслуга германского императора. В 14-16 вв. итальянские торговые республики ведут торговлю рабами, поставляя их не только на Ближний Восток, но и на плантации в своих островных владениях в Средиземноморье, и в приморские европейские города.



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Людей превращали в говорящий инструмент разными способами . Практиковалось доведение до такого состояния, что они сами продавали себя в рабство. Первыми рабами на плантациях Вест-Индии были белые: ирландцы и англичане - "сервенты". Недостаток "добровольцев" работорговцы дополняли захватом молодых простолюдинов. Продавали в рабство ирландских клансменов за то, что те проживали на землях, понадобившихся короне и капиталу, практиковались принудительные договоры "пожизненного найма" на шахты и копи, принудительно вербовали вплоть до сер. 19 века в английский флот (где пороли плетьми-кошками и килевали) - это был практически тот же захват рабов. Продавались подмастерья и сироты из приютов (причем до самого недавнего времени), продавались дети, которых семья не способна прокормить, продавались жены, продавались наложницы для вельмож и королей.



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Ничем не ограничена была и власть сеньора над жизнью и имуществом крепостного. "Если шляхтич убьет хлопа, то говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов (крестьян) за собак", - свидетельствует польский писатель 16 в. Моджевский. В Дании в 16 в. крестьянами торговали как скотом. Король Кристиан II пытался отменить это и издал указ: "Не должно быть продажи людей крестьянского звания; такой злой, нехристианский обычай, что держался доселе в Зеландии, Фольстере и др., чтобы продавать и дарить бедных мужиков и христиан по исповеданию, подобно скоту бессмысленному, должен отныне исчезнуть". Однако феодалы свергли Кристиана и продажа людей продолжилась. В Шлезвиге и в середине 18 в. помещик владел крестьянином как вещью ("Nichts gehoret euch zu, die Seele gehoret Gott, eure Leiber, Guter und alles was ihr habt, ist mein", пер. "Ничто не принадлежит вам, душа принадлежит Богу, а ваши тела, имущество и все что вы имеете, является моим").



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Рабство будет существовать в Британии до 1834, во Франции до 1848, в США до 1865 года, в некоторых латиноамериканских странах, являющихся экономическими колониями Запада, до конца 19 в."



Александр Тюрин. Миражи и сущности либерализма.