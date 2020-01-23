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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну мы ведь можем и то и другое обсудить? Или уже не можем? ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2831
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну мы ведь можем и то и другое обсудить? Или уже не можем//




Почему можем) как в ЕКб приеду)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А у вас


а у нас в квартире газ.
а у вас?
дровами топите?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу видно, Серуля в истории и экономике силен.
знает что почем.
//кидаться с деревьев своими экскрементами.//
//нуно начать кидать в такого какашками//
аргументация специалиста.
по какашкам и экскрементам.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 446
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.01.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кого римские легионы/гоплиты покорили тех и брали в рабство,понятно

Боюсь в этом Вы немного ошибаетесь. В Риме и Греции хватало и "местных" рабов. В эту категорию можно было попасть и за преступления и, как бы это не звучало, добровольно. Из-за крайней нужды и отсутствия самых минимальных индивидуальных способностей её удовлетворить.
И потом, то, что Вы называете рабством в РИ - это не совсем то же самое рабство что в Америке. Негры преспокойно себе жили в Африке, размножались и т.п. Их выдернули из тех условий и переместил в совершенно иные. В РИ же это скорее был ответ на "вызовы" как внутри страны так и извне. Говоря иначе без этого условия РИ не обладала бы той экономической и военной мощью которой она обладала. И это естественным образом сказывалось и на русских "рабов", потому что так или иначе они всё-равно жили на этой территории.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а у вас?



Угроза США видна!

[Исправлено: Козлов я, 23.01.2020 - 10:10]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1660
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Империя не могла создать класс потребителей! Средний класс, который потребляет эту продукцию. Этот перекос виден. И виден он даже сейчас. И РК и РФ повторяет часть тех ошибок сейчас кстати. Нет развития свобод - нет полноценного класса. Часть населения перебивается - нет потребителей Нет потребителей - не работает экономика.


Согласен, развитого среднего класса нет. При этом РФ действительно-же сосредоточены 40% мирового богатства, население всего 2% от мирового, да и у нас страна не бедная. У вас отмечают, что введение налога на богатство может помочь решить эту проблему.

Указывают, что на долю 10% самых богатых россиян приходится 82% всего личного богатства страны, а на долю 1% самых обеспеченных россиян приходится 57%. Для сравнения 1% богатых в Японии людей владеют - 19%, Франций - 20%, Италия, Великобритания, Канада - 25%, США, Китай 33-35%.

Если взять модель налога на богатство предложенное Элизабет Уоррен, которое включено в ее предвыборную программу. Предлагается очень простая арифметика: личное богатство до $50 млн не облагается налогом вообще, а на все, что больше указанной суммы, вводится налог в размере 2% в год плюс дополнительный 1% на богатство свыше $1 млрд. Чтобы почувствовать эти цифры, наверное, полезно немного поупражняться на конкретных примерах, причем лучше на тех, которые нам ближе. Возьмем 5 самых богатых людей России по версии Forbes за 2019 год и попробуем посчитать их гипотетический налог на богатство, если бы он рассчитывался по «американской» формуле. Получилось, что Леонид Михельсон F 1 должен был бы заплатить за год $710 млн, Владимир Лисин F 2 — $629 млн, Вагит Алекперов F 3 — $611 млн, а Алексей Мордашов F 4 и Геннадий Тимченко F 5 — соответственно $601 млн и $593 млн. Таким образом, в этом случае только пятерка самых богатых бизнесменов России будет обязана выложить в год более $3,1 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем все налоги на доходы физических лиц страны в 2018 году.

Последний абзац ключевой, всего 5 человек при введении вышеуказанного налога на богатство по той модели в 3 раза больше перечислять средств, чем все налоги на доходы физических лиц страны в 2018 году, если не ошибаюсь, последние тоже ведь относятся к среднему классу. Но скорее всего такие меры не скоро примут, будут лоббировать на всех уровнях власти интересы олигархов, так, что потуже затягивайте пояса и держитесь.

Подробнее здесь: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/388113-vremya-delitsya-pochemu-v-rossii-neizbezhno-vvedenie-naloga-na-bogatstvo
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.01.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что введение налога на богатство может помочь решить эту проблему.

Любопытно.
Думаю не будет возражений с тем что существуют люди чрезвычайно умные. Они тоже априори обязаны фактом своего существования прочим, не обладающим подобными способностями? Почему бы не ввести налог в их отношении в пользу менее интеллектуальной части населения? А потом налог на обладание двумя ногами в пользу одноногих.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:


просто невероятно.
как ты столько цифра разных держишь в голове.
и эту,Элизабет Уоррен,знаешь.
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* Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Субъективно скажу но все же,рабство белых над черными маленькой такой логикой но оправдывается "они другие" " не такие как мы" "мы из привезли сюда" а когда один Русский проигрывает такого же как ты Русского в карты и не чувствует при этом никакого странного ощущения это типичное варварство)

Г-н абайка95, лучше бы Вы как и раньше носили ляШки конины, а не либеральную чушь.

"Фактически Запад, силами либеральной идеологии, навесил на Россию и другие незападные общества именно то, что на самом деле было его собственным постоянным атрибутом. Агрессия, принудительный труд, рабство, насилие.

Запад - родина настоящего рабства. Именно Европа была регионом классического рабства, где человек, согласно чеканному определению Аристотеля, есть instrumentum vocale, говорящее орудие. В огромной Римской империи большинство населения являлась рабами (рабство было значительным и в предшествующих ей государствах: Римcкой республике, государственных образованиях италиков, галлов, иберов, греческих полисах и т.д). И Римская империя включала те территории, которые и поныне являются самыми густо населенными в Европе; это Италия, Франция, Бельгия, Англия, Испания, Португалия, Австрия, Швейцария, Юго-Западная Германия и т.д. Большинство европейцев - потомки рабов.

С падением Западной Римской империи в социальных отношениях мало что изменилось, как убедительно показывает исследователь раннего средневековья Анри Пиренн. В наступившую эпоху поместья европейской знати переполнены рабами. Верден, Готланд, Прага - центры работорговли. Свободное население составляет меньшинство в варварских германских королевствах, обосновавшихся на месте распавшейся Западно-Римской империи: франков, остготов и вестготов, вандалов, бургундов и т.д, которые управляются абсолютными властителями с полным подражанием формам позднего римского правления. Основным товаром, которым торгуют раннесредневековые европейские (от англосаксонских до чешско-моравских) государства с Византией, самой развитой страной того времени, являются рабы.

..........................

Впрочем, настоящее рабство на территории Европы не исчезает на протяжении всего Средневековья. В 9-10 в. западные европейцы продают своих скованных соотечественников религиозным врагам – сарацинам; цветет работорговля у скандинавов, у чехов и ляхов. Рабами являются министериалы – обслуга германского императора. В 14-16 вв. итальянские торговые республики ведут торговлю рабами, поставляя их не только на Ближний Восток, но и на плантации в своих островных владениях в Средиземноморье, и в приморские европейские города.

..........................

Людей превращали в говорящий инструмент разными способами . Практиковалось доведение до такого состояния, что они сами продавали себя в рабство. Первыми рабами на плантациях Вест-Индии были белые: ирландцы и англичане - "сервенты". Недостаток "добровольцев" работорговцы дополняли захватом молодых простолюдинов. Продавали в рабство ирландских клансменов за то, что те проживали на землях, понадобившихся короне и капиталу, практиковались принудительные договоры "пожизненного найма" на шахты и копи, принудительно вербовали вплоть до сер. 19 века в английский флот (где пороли плетьми-кошками и килевали) - это был практически тот же захват рабов. Продавались подмастерья и сироты из приютов (причем до самого недавнего времени), продавались дети, которых семья не способна прокормить, продавались жены, продавались наложницы для вельмож и королей.

..........................

Ничем не ограничена была и власть сеньора над жизнью и имуществом крепостного. "Если шляхтич убьет хлопа, то говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов (крестьян) за собак", - свидетельствует польский писатель 16 в. Моджевский. В Дании в 16 в. крестьянами торговали как скотом. Король Кристиан II пытался отменить это и издал указ: "Не должно быть продажи людей крестьянского звания; такой злой, нехристианский обычай, что держался доселе в Зеландии, Фольстере и др., чтобы продавать и дарить бедных мужиков и христиан по исповеданию, подобно скоту бессмысленному, должен отныне исчезнуть". Однако феодалы свергли Кристиана и продажа людей продолжилась. В Шлезвиге и в середине 18 в. помещик владел крестьянином как вещью ("Nichts gehoret euch zu, die Seele gehoret Gott, eure Leiber, Guter und alles was ihr habt, ist mein", пер. "Ничто не принадлежит вам, душа принадлежит Богу, а ваши тела, имущество и все что вы имеете, является моим").

..........................

Рабство будет существовать в Британии до 1834, во Франции до 1848, в США до 1865 года, в некоторых латиноамериканских странах, являющихся экономическими колониями Запада, до конца 19 в."

Александр Тюрин. Миражи и сущности либерализма.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1527
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс

Маркс, также убедительно докажите, пожалуйста, ButchУ, который, похоже против прогрессивной шкалы налогов и за уравниловку в налогообложении физических лиц, что он НЕПРАВ. :-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс, я тут надыбал фото про снегопады в Канаде. Это правда?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
я тут надыбал фото про снегопады в Канаде.


в гугле набрал снегопады в канаде.
там таких картинок туча. в том числе и эта.
и никто не чистит главное.
ждут весну похоже.
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