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Lex:
Следовательно можно отдельный круг лиц потихоньку шпокать
больная тема? терпимее надо быть чтож ты за человек...
Цитата:
Lex:
я так полагаю любителям халявы бабки как снег зимой на голову сыпятся, да? Или жаба гложит, что подогнал узкому кругу лиц со своего бюджета приличную сумму?
тут етсь смысл определиться или к гадалке сходить
Цитата:
Lex:
И не закладками, а честным горбом, катаясь по кишлакам!)
есть и иные способы заработка, чтоб кататься на свежем немецком авто. Кто на что учился как говорится.
а по факту могу сказать что-то раньше вас таких "умных" любителей халявы было куда меньше. Только сейчас на дорогах такие иностранные номера бесолыжат, да учить себе позволяют других.
лаять можно сколько угодно, всех не нае обманешь в том числе самого себя..