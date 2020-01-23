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§ NG.kz
Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые два отремонтированных вагона показали журналистам в Нур-Султане. Генеральный директор компании Михаэль Кортюм пояснил, что новые плацкартные вагоны переделаны из старых купейных вагонов 90-х годов постройки.
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§ директор пляжа
Re: Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
148 млн на вагон, это по плюс минус 12 миллионов тенге на плацкарт.. а это на 6 коек и один стол... по цене 3 комнатной квартиры.. какое там колесо обозрения!! тут одна койка золотая выходит) вот где клондайк... :-o :-o
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§ berkut_1973
Re: Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 23.01.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то тут спальные и сидячие места получились сильно узкими
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