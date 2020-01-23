Цитата: директор пляжа:

а где ты был когда с РФ можно было пригнать и легально поставить на учет?

удивлю- деньги зарабатывал!!! Даже так бывает 🤣, представляешь какой ужас! И не закладками, а честным горбом, катаясь по кишлакам!)

И чем постановка на учет авто с Владика отличается от постановки на учет АМ, когда ценовой сегмент ТС одинаковый? Цитата: директор пляжа:

Сначала квартиры им дай, потом кредиты спиши,

голова, нога, волосы, всё перемешал в голове, что можно было собрать. Квартиры и кредиты- это по социальной части котируется, которая кстати в РК стремительно пытается подняться, но далеко от плинтуса не отрывается, что признают даже те же политики, но собственно разговор не о том.

Где ты видишь, что водители просят денег на обслуживание или заправку своих коней? Просят либо не трогать, либо законно легализовать, притом не по драконовским %, когда ТС становится дороже его базовой стоимости. Собственно в чем страдает население, которое не купило авто за пределами? Тем, что в кредитах и 40% стоимости авто отвалили оллигархам? Ну мои соболезнования и ни в коем случае не злорадствие. В частности на новые авто утиль сбор уже 300К, не лям, как на новый. А процедура утилизации нового и старого авто (если бы такая процедура априори существовала вообще в РК) в техническом плане чем отличается?