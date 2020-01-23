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§ NG.kz
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37846
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армения и Казахстан обсуждают пути решения «автомобильной проблемы», возникшей в свете большого объема экспорта автомобилей из Армении в эту страну. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Налоги за них не платят, техосмотр проходят по вацапу - ездят по дорогам общего пользования, подвергают риску граждан, портят экологию и всё за счёт других автовладельцев.

это чистосердечное признание чепырошника на дубликате?
тех.осмотр на спор пройду на москвиче 80-ых годов с разбитым лобовым, без катализатора. В РК. Это даст 100% гарантию того, что этот автомобиль пригоден к эксплуатации на дорогах общего пользования? Собственно я не могу понять как калины и прочий рос.чер.мет проходит гос.стандарты, ибо 3 месяца эксплуатирования этого прицепа с двигателем надолго запомнились.
И это на фоне японского автопрома, который технически оторвался от металолома СНГ и КНР лет на 20.
Расстаможка должна быть адекватной в экономическом плане, по средствам населению так сказать, которое собственно не от очень богатых карманов катается за три девять земель, лишь бы кредит не такой дурной платить за авто.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
любители халявы

я так полагаю любителям халявы бабки как снег зимой на голову сыпятся, да? Или жаба гложит, что подогнал узкому кругу лиц со своего бюджета приличную сумму?
Еще раз, любитель халявы не заложит квартиру в залош в банк под кредит, чтоб поехать купить минивен, на котором будет зарабатывать деньги. Халява- это когда под ногами $ подобрал и пошел гулять. А владельцы авто не KZ- за свои деньги, не чужие, покупали.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А как знание правил связано с их соблюдением? КG/AM чаще местных обгоняют через двойную сплошную, проезжают на красный, еще в прошлом

Права наверно в армении им тоже выписывают? Не? В РК? Получается что в РК автоцон не может отсеять адекватных водителей от неадекватов? И такой факт- как только в шыме в цоне всех пересажали, заместо 4000 водительских удо стали выдавать не больше 500. Че там с этой статистикой? Водилы АМ и РУ виноваты? ))) Дело в желании соблюдения законов и их элементарных знаний, которыми даже сотрудники не всегда могут блеснуть собственно.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а где ты был когда с РФ можно было пригнать и легально поставить на учет?

удивлю- деньги зарабатывал!!! Даже так бывает 🤣, представляешь какой ужас! И не закладками, а честным горбом, катаясь по кишлакам!)
И чем постановка на учет авто с Владика отличается от постановки на учет АМ, когда ценовой сегмент ТС одинаковый? Цитата:
директор пляжа:
Сначала квартиры им дай, потом кредиты спиши,

голова, нога, волосы, всё перемешал в голове, что можно было собрать. Квартиры и кредиты- это по социальной части котируется, которая кстати в РК стремительно пытается подняться, но далеко от плинтуса не отрывается, что признают даже те же политики, но собственно разговор не о том.
Где ты видишь, что водители просят денег на обслуживание или заправку своих коней? Просят либо не трогать, либо законно легализовать, притом не по драконовским %, когда ТС становится дороже его базовой стоимости. Собственно в чем страдает население, которое не купило авто за пределами? Тем, что в кредитах и 40% стоимости авто отвалили оллигархам? Ну мои соболезнования и ни в коем случае не злорадствие. В частности на новые авто утиль сбор уже 300К, не лям, как на новый. А процедура утилизации нового и старого авто (если бы такая процедура априори существовала вообще в РК) в техническом плане чем отличается?
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет сплоченности у населения, можно подвезти как итог. Следовательно можно отдельный круг лиц потихоньку шпокать, остальные только в ладоши похлопают. Не удивлюсь, что когда-нибудь будут внедрять налог на воздух для отдельного контингента, остальные радостно проулюлюкают, правда до поры до времени, пока саламалейкум от толстого дядьки не прилетит), который усиленно думает до головной боли по вечерам в бане/сауне 8-).
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§ директор пляжа
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Следовательно можно отдельный круг лиц потихоньку шпокать

больная тема? терпимее надо быть чтож ты за человек...
Цитата:
Lex:
я так полагаю любителям халявы бабки как снег зимой на голову сыпятся, да? Или жаба гложит, что подогнал узкому кругу лиц со своего бюджета приличную сумму?

тут етсь смысл определиться или к гадалке сходить
Цитата:
Lex:
И не закладками, а честным горбом, катаясь по кишлакам!)

есть и иные способы заработка, чтоб кататься на свежем немецком авто. Кто на что учился как говорится.
а по факту могу сказать что-то раньше вас таких "умных" любителей халявы было куда меньше. Только сейчас на дорогах такие иностранные номера бесолыжат, да учить себе позволяют других.
лаять можно сколько угодно, всех не нае обманешь в том числе самого себя..
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§ лимон
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Нет сплоченности у населения, можно подвезти как итог.


Цитата:
Lex:
отдельный круг лиц


сплоченность всего населения вокруг отдельного круга лиц :-)
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* Boxing
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 23.01.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё равно регистрировать должны,в случае ДТП их номер даже не запомнить,Это они сейчас не много успокоились,а так наглели как хотели,не все конечно но половина точно,встречка,красный свет как в порядке вещей,так что либо вывоз либо регистрация, всё делается правильно, машины все хорошие, люксовые,нашли на машину,найдут и на постановку.
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* Маркс
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.01.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Ознакомили с таможенной очисткой и порядком распределения твоих финансов и обоснованности тех или иных сборов? Или молча отдал, потому как "так сказали и я молча повиновался"?

Да уж, если бы так легко можно было не платить всякие сборы, отговариваясь лишь тем, что тебя не ознакомили с их обоснованием, можно только мечтать. Государство бы вечно ходило с протянутой рукой, а то и развалилось бы окончательно. Ну а что, приходит налоговый инспектор, а ты ему: "А на каком основании?" Он начинает тебе распинаться, приводить какие-то выкладки, как давеча с подъемом цен на электроэнергию. А ты все выслушиваешь и говоришь: "Не верю!". Ну те, конечно, уходят, размазывая слезы по раскрасневшимся от усердия лицам, а ты презрительно смотришь им вслед и усмехаешься в усы.
Цитата:
Lex:
Не удивлюсь, что когда-нибудь будут внедрять налог на воздух для отдельного контингента, остальные радостно проулюлюкают

Да сколько в нашем многострадальном государстве существует не только необоснованных всяких платежей, но и несправедливых сборов, это и всех наших пальцев не хватит пересчитать. И когда какие-то из них вводят, то многие об этом даже не знают, поэтому и улюлюкать на улицах некому. А вот когда сборы касаются достаточно большого количества людей, тогда и возникает волна недовольных. Причем волна бывает даже в том случае, если сборы справедливы и обоснованы. Ведь всегда есть шанс отбояриться от платежей, каким бы патриотом ты при этом не был. Тем более если заранее считать, что деньги все-равно достанутся олигархам.
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