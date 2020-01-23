Цитата: Серый волк:

Империя не могла создать класс потребителей! Средний класс, который потребляет эту продукцию. Этот перекос виден. И виден он даже сейчас. И РК и РФ повторяет часть тех ошибок сейчас кстати. Нет развития свобод - нет полноценного класса. Часть населения перебивается - нет потребителей Нет потребителей - не работает экономика.



Согласен, развитого среднего класса нет. При этом РФ действительно-же сосредоточены 40% мирового богатства, население всего 2% от мирового, да и у нас страна не бедная. У вас отмечают, что введение налога на богатство может помочь решить эту проблему.



Указывают, что на долю 10% самых богатых россиян приходится 82% всего личного богатства страны, а на долю 1% самых обеспеченных россиян приходится 57%. Для сравнения 1% богатых в Японии людей владеют - 19%, Франций - 20%, Италия, Великобритания, Канада - 25%, США, Китай 33-35%.



Если взять модель налога на богатство предложенное Элизабет Уоррен, которое включено в ее предвыборную программу. Предлагается очень простая арифметика: личное богатство до $50 млн не облагается налогом вообще, а на все, что больше указанной суммы, вводится налог в размере 2% в год плюс дополнительный 1% на богатство свыше $1 млрд. Чтобы почувствовать эти цифры, наверное, полезно немного поупражняться на конкретных примерах, причем лучше на тех, которые нам ближе. Возьмем 5 самых богатых людей России по версии Forbes за 2019 год и попробуем посчитать их гипотетический налог на богатство, если бы он рассчитывался по «американской» формуле. Получилось, что Леонид Михельсон F 1 должен был бы заплатить за год $710 млн, Владимир Лисин F 2 — $629 млн, Вагит Алекперов F 3 — $611 млн, а Алексей Мордашов F 4 и Геннадий Тимченко F 5 — соответственно $601 млн и $593 млн. Таким образом, в этом случае только пятерка самых богатых бизнесменов России будет обязана выложить в год более $3,1 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем все налоги на доходы физических лиц страны в 2018 году.



Последний абзац ключевой, всего 5 человек при введении вышеуказанного налога на богатство по той модели в 3 раза больше перечислять средств, чем все налоги на доходы физических лиц страны в 2018 году, если не ошибаюсь, последние тоже ведь относятся к среднему классу. Но скорее всего такие меры не скоро примут, будут лоббировать на всех уровнях власти интересы олигархов, так, что потуже затягивайте пояса и держитесь.



Подробнее здесь: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/388113-vremya-delitsya-pochemu-v-rossii-neizbezhno-vvedenie-naloga-na-bogatstvo