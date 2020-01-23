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§ NG.kz
Сумка, ячейка и наши права
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема старая, но мне по-прежнему непонятная. Как с точки зрения закона складываются отношения покупателя и сотрудников супермаркета? Могут ли сотрудники супермаркета запретить покупателю проходить в магазин вместе с сумкой?
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§ Victor Yang
Re: Сумка, ячейка и наши права
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12390
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.01.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то читал, что изначально такие ячейки в магазинах - не для защиты от кражи, а для того чтобы у покупателя были свободны руки и он при этом больше сделает покупок, чем если бы он ходил в торговый зал с сумкой.
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§ alex_60
Сумка, ячейка и наши права
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимаю,зачем вообще в супермаркет ходить с сумками.
женские сумочки понятно.
а так приехал на машине, идешь пустой,
идешь из дома- аналогично.
аналогичный товар, понятно, тащить его тем более нельзя.
ладно в Таиланде в больших магазинах с 1 января запретили одноразовые пластиковые пакеты.
теперь тайцы приходят в магазин с тачками, корзинами, ведрами, горшками, мисками, чемоданами, кастрюлями, цветочными вазонами и даже парковочными конусами, а еще заворачивают продукты в футболки и складывают в мотошлемы.
ну это другая история.

[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 08:52]
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§ Ольга Колоколова
Сумка, ячейка и наши права
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2392
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.01.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понимаю,зачем вообще в супермаркет ходить с сумками. ну женские сумочки понятно. а так приехал на машине, идешь пустой
А если не на машине и не пенсионер, чтобы специально и целенаправленно в супермаркет идти? Люди заходят по пути: с работы, с учебы, заходят в другие магазины. Разные люди, разные цели.
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§ alex_60
Сумка, ячейка и наши права
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Люди заходят по пути: с работы, с учебы, заходят в другие магазины


тут бы само понятие "сумка" правильно определить.
и от этого плясать уже.
вот того который на фото, однозначно пускать нельзя.
да она даже и в ячейку не влезет.

[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 09:02]
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§ alex_60
Re: Сумка, ячейка и наши права
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати,если пакет считать сумкой.
я часто в супермаркет иду с пустым пакетом,
то что надо складываю в свой пакет,,
и иду на кассу.
тележки и с ручками как их, не беру.
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§ Козлов я
Re: Сумка, ячейка и наши права
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
то что надо складываю в свой пакет
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§ maxsaf
Сумка, ячейка и наши права
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

На производство планшетов.
Тьфу
Пакетов.))))
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§ alex_60
Сумка, ячейка и наши права
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


Греты Тунберг на тебя нет.
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§ Козлов я
Сумка, ячейка и наши права
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Греты Тунберг на тебя нет.
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