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§ NG.kz
Не чистят снег возле детского сада в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, я вожу ребенка в детсад № 7 по ул. Джамбула в Костанае. Не чистят подход к садику, пройти невозможно, садик большой, государственный, месиво из снега такое, что ой-ой.
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§ alex_60
Re: Не чистят снег возде детского сада в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да нормальная дорога.
в городе они все такие.
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§ Тот самый
Re: Не чистят снег возле детского сада в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуйте заявку дать в отдел ЖКХ - вроде как чистят подрядчики и акимат может обязать их почистить еще раз дорогу, если работа выполнена некачественно.

https://t.me/ikomek109_bot - их бот в Телеграме.

В 8 мкрне такая же ерунда. Как будто соревнование у трактористов - кто хуже почистит. С неделю назад не прочистили карман стоянки, теперь с утра не разъехаться. Позавчера прочистили проезд шириной в 1 машину, не опуская мехлопаты наверное, потому что слой снега так и остался лежать и по ширине даже не достали до уровня предыдущего "мастера".
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§ Тот самый
Re: Не чистят снег возле детского сада в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да нормальная дорога. в городе они все такие.


"Бойся равнодушных! Только с их молчаливого согласия возможно беспримерное торжество низости, тупоумия и злодейства!" (с)
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