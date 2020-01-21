Тот самый Re: Не чистят снег возле детского сада в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 374

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Попробуйте заявку дать в отдел ЖКХ - вроде как чистят подрядчики и акимат может обязать их почистить еще раз дорогу, если работа выполнена некачественно.



https://t.me/ikomek109_bot - их бот в Телеграме.



В 8 мкрне такая же ерунда. Как будто соревнование у трактористов - кто хуже почистит. С неделю назад не прочистили карман стоянки, теперь с утра не разъехаться. Позавчера прочистили проезд шириной в 1 машину, не опуская мехлопаты наверное, потому что слой снега так и остался лежать и по ширине даже не достали до уровня предыдущего "мастера".



