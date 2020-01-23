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§ NG.kz
«Мы отвечаем за приезжающих к нам гостей»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 января вступили в законную силу поправки в миграционное законодательство, которые изменили порядок учета иностранных граждан, пребывающих на территории Казахстана. Информация об основных новшествах ранее публиковалась в СМИ, однако в реальности возникло много ситуаций, которые потребовали специального разъяснения. За ними «НГ» обратилась к начальнику управления миграционной службы департамента полиции Костанайской области Кайрату ДУТПАЕВУ.
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§ KOS77
«Мы отвечаем за приезжающих к нам гостей»
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 23.01.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все - ради упрощения

Сомнительные конечно упрощения. Одни вопросы. Зачем эта регистрация в течение 3 дней? У людей активно пользующихся госуслугами онлайн, вопросов не возникнет, но таких пока очень мало. А тем кто компьютер только "на картинке" видел или в глубинке живёт и к нему на одну-две недели приехали гости, зачем им этот головняк? Зачем было ограничивать пребывание до 90 дней в течение полугода? Сами возмущались на Россиян, призывали отменить у них такое ограничение для казахстанцев, но вдруг резко "переобулись" и сами ввели ограничения...!? С РВП тоже намудрили, нужно доказать, что тебе необходимо более длительное пребывание в РК. Зарегистрируют на срок до года, но при каждом выезде-въезде снова нужно регистрироваться (прописываться) - бред... Раз уж пошли по пути России (в части ограничения пребывания), сделали бы оформление РВП примерно, как там. В России РВП на 3 года оформляют, не требуют (по крайней мере с граждан РК) трудовой договор или ещё какие-то обоснования и не нужно каждый раз регистрироваться после выезда за границу. Зачем нужна веская причина пребывания гражданина страны члена ЕАЭС в РК? Если он не платит налог, то уж деньги он точно тратит на территории РК, а государственный бюджет издержки за него все равно не несет, главное что он официально зарегистрирован!? Надеюсь руководство миграционной службы прочтёт и эти комментарии, и с корректирует условия в сторону реальных упрощений. Для меня например онлайн регистрация, как и все электронные услуги в РК, это значительное упрощение (России до этого еще очень далеко). Но хотелось бы, чтобы ещё раз повнимательнее разобрались в поспешно принятых "упрощениях" и скорректировали их в пользу граждан стран ЕАЭС (союз же как-никак)!

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[Исправлено: KOS77, 23.01.2020 - 10:19]
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§ Дантист
Re: «Мы отвечаем за приезжающих к нам гостей»
Дантист


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Сообщений: 620
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.01.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как быть, если родственники приезжают и потом делают турне по всей республике, у кого отмечаться, если они везде по 2-3 дня останавливаются. Короче усложнили только, заменили слово "регистрация" на слово "учет" и стало еще хуже. Щас услугодатели встепенутся, прессовать начнут за "лишних" людей.
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§ Козлов я
Re: «Мы отвечаем за приезжающих к нам гостей»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде везде в стране делают как лучше людям, а в миграционке все наоборот. Везде убирают очереди, а здесь создают. Не проще ли было,вместо того,чтобы люди тратили свое время на походы в полицию, учитывать их при пересечении границы и передавать эти сведения в полицию? Или потом передавали бы свои данные и адрес проживания в полицию по ватсапу?
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