KOS77 «Мы отвечаем за приезжающих к нам гостей» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 685

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:15 Цитата: Все - ради упрощения

Сомнительные конечно упрощения. Одни вопросы. Зачем эта регистрация в течение 3 дней? У людей активно пользующихся госуслугами онлайн, вопросов не возникнет, но таких пока очень мало. А тем кто компьютер только "на картинке" видел или в глубинке живёт и к нему на одну-две недели приехали гости, зачем им этот головняк? Зачем было ограничивать пребывание до 90 дней в течение полугода? Сами возмущались на Россиян, призывали отменить у них такое ограничение для казахстанцев, но вдруг резко "переобулись" и сами ввели ограничения...!? С РВП тоже намудрили, нужно доказать, что тебе необходимо более длительное пребывание в РК. Зарегистрируют на срок до года, но при каждом выезде-въезде снова нужно регистрироваться (прописываться) - бред... Раз уж пошли по пути России (в части ограничения пребывания), сделали бы оформление РВП примерно, как там. В России РВП на 3 года оформляют, не требуют (по крайней мере с граждан РК) трудовой договор или ещё какие-то обоснования и не нужно каждый раз регистрироваться после выезда за границу. Зачем нужна веская причина пребывания гражданина страны члена ЕАЭС в РК? Если он не платит налог, то уж деньги он точно тратит на территории РК, а государственный бюджет издержки за него все равно не несет, главное что он официально зарегистрирован!? Надеюсь руководство миграционной службы прочтёт и эти комментарии, и с корректирует условия в сторону реальных упрощений. Для меня например онлайн регистрация, как и все электронные услуги в РК, это значительное упрощение (России до этого еще очень далеко). Но хотелось бы, чтобы ещё раз повнимательнее разобрались в поспешно принятых "упрощениях" и скорректировали их в пользу граждан стран ЕАЭС (союз же как-никак)!



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[Исправлено: KOS77, 23.01.2020 - 10:19]