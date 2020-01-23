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§ NG.kz
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армения и Казахстан обсуждают пути решения «автомобильной проблемы», возникшей в свете большого объема экспорта автомобилей из Армении в эту страну. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
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§ alex_60
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пришла пора уже остановиться.
квартиры ,пособия многодетным,
списывание кредитов неплатежеспособным.
растомаживают пусть , как положено.
ну или гонят обратно в Армению.
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§ лимон
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клоунада, одни считают себя умнее всех и пытается остальных в этом убедить
другие не додумали и не ожидали таких последствий
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§ директор пляжа
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть платят как положено. За счет налогоплательщиков растаможку спишут? найдут новую проблему 100 за 200
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cобственно ничего нового не услышано и не сказано (и не написано горе комментаторами, катающихся на ведрах или в кредит до конца жизни). Потом удивляемся, почему новый закон нагибает отдельную часть населения всё ниже и ниже, а остальные в ладоши хлопают.
В моем случае- нужен микроавтобус. Какой бы мне взять на нашем ранке "производителей", чи сборщиков- газель (чтоб бухать в гараже с мужиками перебирая лего), легендарный уаз? ))) Или китайский какой-то горе-шрот, с одноразовым движком, адски вонючим салоном за хулиард миллионов 🤔 или японца 10-летнего, который по тех.оснащению куда лучше?
А тот факт, что при въезде через кардон не выдалавалась бумажка, предшествующая необходимой таможенной очистке и последующей оплатой утиль-сбора ни о чем не говорит? То есть, если бы первому десятку в 14-ом году дали эту одну бумажку, не стало бы столь масштабной проблемы. А то, что по всем новостям шло- что всё нормально, катайтесь, притом не "эксперты", а люди в погонах говорили?
И откуда простому смертному было знать, что РА осуществляет ввоз авто для личных нужд? И почему МВД только спустя 6 лет резко проснулось и решило "покарать" владельцев всеми возможными методами, раньше в спячке бешбармачной были?
Как по мне- нужно изначально источник проблемы карать, ну чтоб всё было по правильному-
1. Армению, за нарушение кодекса ЕАЭС (и соответственно все структуры, допустившие нарушения и вывоз ТС за пределы границы).
2. Таможню, за долгую спячку,
3. МВД РК
4. Погран.службу РК
И нехай эти службы консолидированно скинутся или найдут крайнего за моральный и материальный ущерб владельцам ТС. Далее было бы неплохо разобраться с ТОО "РОП", ибо его деятельность сказать что вызывает сомнения- ничего не сказать. Любой владелец ТС (с учетом нашей подгнивающей экономикой) авто сдает либо на разбор, либо сам распродает его по частям, ТОО "РОП" в этой процедуре никак не участвует. Исключение- тазы, которые собственно по весу нужно сдавать.
И P.S. Совок 2.0 больше схож на Мордор, где орки не могут разобраться друг с другом. А раз а то дело пошло- зачем так сильно тужиться, когда куда проще выйти и не изобретать к телеге 5-ое колесо внутренними законами. Один черт ничего по уму в Этом ТС "совке=мордоре" не работает и оркам не светит в нём разобраться.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
За счет налогоплательщиков растаможку спишут?

Окстись, дядя. Растаможка, она же таможенная очистка, это есть фикция очистки более качественного товара от сравнительно "хорошего" автошрота "отечественного" производства, а вернее сборки и будущего его тотального уничтожения по "автобанам" в нашей восходящей стране ))).
С таким же успехом нужно проталкивать налог на воздух.
И да, всем патриотам, которые нежно поглаживают свою "отечественную" тойоту или тазик с иконой на панели, рекомендую принять (а лучше закапаться) пирацетамом по имя просвещения и лучшей работы мозга, ибо априори автопроизводства в РК нет от слова "совсем". Если прям адски патриотизм чешется- берете свое авто, отвозите в ТОО "РОП" и пересаживаетесь на лошадей/ослов/верблюдов, нужна перевозка груза- подкидываем бричку и катаемся. Ну так просто по честному будет, если быть патриотом, то до конца.
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§ alex_60
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
В моем случае- нужен микроавтобус. Какой бы мне взять


вся суть в этом .
но решить эту свою проблему вы решили
через описание пирацетама и прочих ужасов нашего городка.
вот с этим я соглашусь.
//Как по мне- нужно изначально источник проблемы карать, ну чтоб всё было по правильному-
1. Армению, за нарушение кодекса ЕАЭС (и соответственно все структуры, допустившие нарушения и вывоз ТС за пределы границы).
2. Таможню, за долгую спячку,
3. МВД РК
4. Погран.службу РК//

[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 11:46]
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