Lex Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 400

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:10 Cобственно ничего нового не услышано и не сказано (и не написано горе комментаторами, катающихся на ведрах или в кредит до конца жизни). Потом удивляемся, почему новый закон нагибает отдельную часть населения всё ниже и ниже, а остальные в ладоши хлопают.

В моем случае- нужен микроавтобус. Какой бы мне взять на нашем ранке "производителей", чи сборщиков- газель (чтоб бухать в гараже с мужиками перебирая лего), легендарный уаз? ))) Или китайский какой-то горе-шрот, с одноразовым движком, адски вонючим салоном за хулиард миллионов 🤔 или японца 10-летнего, который по тех.оснащению куда лучше?

А тот факт, что при въезде через кардон не выдалавалась бумажка, предшествующая необходимой таможенной очистке и последующей оплатой утиль-сбора ни о чем не говорит? То есть, если бы первому десятку в 14-ом году дали эту одну бумажку, не стало бы столь масштабной проблемы. А то, что по всем новостям шло- что всё нормально, катайтесь, притом не "эксперты", а люди в погонах говорили?

И откуда простому смертному было знать, что РА осуществляет ввоз авто для личных нужд? И почему МВД только спустя 6 лет резко проснулось и решило "покарать" владельцев всеми возможными методами, раньше в спячке бешбармачной были?

Как по мне- нужно изначально источник проблемы карать, ну чтоб всё было по правильному-

1. Армению, за нарушение кодекса ЕАЭС (и соответственно все структуры, допустившие нарушения и вывоз ТС за пределы границы).

2. Таможню, за долгую спячку,

3. МВД РК

4. Погран.службу РК

И нехай эти службы консолидированно скинутся или найдут крайнего за моральный и материальный ущерб владельцам ТС. Далее было бы неплохо разобраться с ТОО "РОП", ибо его деятельность сказать что вызывает сомнения- ничего не сказать. Любой владелец ТС (с учетом нашей подгнивающей экономикой) авто сдает либо на разбор, либо сам распродает его по частям, ТОО "РОП" в этой процедуре никак не участвует. Исключение- тазы, которые собственно по весу нужно сдавать.

И P.S. Совок 2.0 больше схож на Мордор, где орки не могут разобраться друг с другом. А раз а то дело пошло- зачем так сильно тужиться, когда куда проще выйти и не изобретать к телеге 5-ое колесо внутренними законами. Один черт ничего по уму в Этом ТС "совке=мордоре" не работает и оркам не светит в нём разобраться.