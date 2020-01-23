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≡ Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Сената Дарига Назарбаева на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли констатировала, что казахстанским производителям невыгодно поставлять свою продукцию на отечественный рынок.
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§ maxsaf
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения

А Абайка сказал, что уровень господдержки поднялся на 5%-7%, а прогноз по инфляции на 2020 - даже меньше 4%. И кому верить? ))

[Исправлено: maxsaf, 23.01.2020 - 11:37]
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