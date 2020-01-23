Цитата: elektron:

это параллели о сегодняшнем КЗ и СССР?





Это, Эл, в адрес намёка Абайки, что сегодняшняя отсталость РК оттого, что влияние на него оказывали русские, а не французы и англосаксы. А вот на "Канаду" - французы и бриты! Забывая, что в результате этих влияний казахи, в конечном счёте, имеют свою государственность, а канадские автохтоны только в 60-х годах 20 века(!!!) получили какие-то права

Существовал ли бы сейчас Казахстан, если бы в те времена здесь хозяйничали эти "европеейцы"?