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abaika95:
А что не проигрывали Русские Русских в карты? Не запаравали розгами до смерти? Не насиловали своих рабынь?
Ну в этом ключе, можно и про КЗ сегодня сказать, если следить за тем, что НГ пишет. Нац. принадлежность тут исключить.
Цитата:
abaika95:
Ну да покорение Ермаком сибирского ханство можно назвать добровольным?
А что там до ханства не те люди жили?
Про остальное пока промолчу Цитата:
abaika95:
Тут непонял) "домой" это куда? Кто конкретно хочет?
А Вы не в курсе. Почему в Англии и Франции столько темнокожих проживает?
Это те кто набежал - беженцы. А так у жителей колон, так сказать полное право проживать в стране колонизаторе.