alex_60 Сумка, ячейка и наши права #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7076

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:45 не понимаю,зачем вообще в супермаркет ходить с сумками.

женские сумочки понятно.

а так приехал на машине, идешь пустой,

идешь из дома- аналогично.

аналогичный товар, понятно, тащить его тем более нельзя.

ладно в Таиланде в больших магазинах с 1 января запретили одноразовые пластиковые пакеты.

теперь тайцы приходят в магазин с тачками, корзинами, ведрами, горшками, мисками, чемоданами, кастрюлями, цветочными вазонами и даже парковочными конусами, а еще заворачивают продукты в футболки и складывают в мотошлемы.

ну это другая история.



[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 08:52]