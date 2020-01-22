Тот самый Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 370

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:39 Цитата: председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тажбенов Т. А. в ходе возникшей ссоры



Работает профсоюз у них. Может деньги выбивал для работяг?



Цитата: drakon:

А глаза - печальные...



Ещё бы! Даже если выживет, то теперь проверки будут и ещё столько крови выпьют.