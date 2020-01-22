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§ NG.kz
На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его кабинете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37838
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный директор горно-обогатительного комплекса ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулов получил ножевое ранение в Жезказгане. Это подтвердили в департаменте полиции Карагандинской области.
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§ Сабыр
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довели народ.. Людям негде искать правды.
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§ директор пляжа
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.01.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по лицу видно - честный человек)
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§ drakon
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
по лицу видно - честный человек)

А глаза - печальные... 8-)
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§ директор пляжа
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А глаза - печальные...

ну так знал что поцарапаться придется.
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§ Тот самый
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тажбенов Т. А. в ходе возникшей ссоры


Работает профсоюз у них. Может деньги выбивал для работяг?

Цитата:
drakon:
А глаза - печальные...


Ещё бы! Даже если выживет, то теперь проверки будут и ещё столько крови выпьют.
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* alex_60
На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его кабинете
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может деньги выбивал для работяг?


писали уже,уволить его хотели, должность ликвидировать.
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