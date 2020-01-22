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Страница 543 из 543«1...541542543
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что не проигрывали Русские Русских в карты? Не запаравали розгами до смерти? Не насиловали своих рабынь?

Ну в этом ключе, можно и про КЗ сегодня сказать, если следить за тем, что НГ пишет. Нац. принадлежность тут исключить.
Цитата:
abaika95:
Ну да покорение Ермаком сибирского ханство можно назвать добровольным?

А что там до ханства не те люди жили?
Про остальное пока промолчу :lol: Цитата:
abaika95:
Тут непонял) "домой" это куда? Кто конкретно хочет?

А Вы не в курсе. Почему в Англии и Франции столько темнокожих проживает? :-x
Это те кто набежал - беженцы. А так у жителей колон, так сказать полное право проживать в стране колонизаторе. 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну в этом ключе, можно и про КЗ сегодня сказать//




Сейчас это преследуется по закону)
А тогда было в порядке вещей...





Цитата-//что там до ханства не те люди жили?//


Какие те?



Цитата-//Вы не в курсе. Почему в Англии и Франции столько темнокожих проживает? Это те кто набежал - беженцы. А так у жителей колон, так сказать полное право проживать в стране колонизаторе.//



А в России откуда Киргизы.Таджики.Узбеки?)
Вот сейчас ещё наши поехали потомки столыпинских и Хрущевских переселенцев )
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие те?

Ну, те, которые не хотели этого ханства очевидно. Не зря же их освобождали.
Да и Чечня, лучше своя. Чем как Афганистан под боком, очевидно же. ;-)
Хотя амеры вон страны, за тридевять земель бомбят, ради якобы "своей безопасности".
Никто вроде не сильно против :-x Цитата:
abaika95:
А в России откуда Киргизы.Таджики.Узбеки?)

Правильно, потому же принципу, имеют право же! :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот сейчас ещё наши поехали потомки столыпинских и Хрущевских переселенцев )

А вот это уже повод задуматься, что не так в моей стране. Пока её не стали к африканским причислять. :-P 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

кстати, до дома доехали? Или всё ещё в дороге постите? 8-) :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.01.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или всё ещё в дороге постите?//



Давно дома) к 5 утра сказали может быть откроют,но судя по количеству машины в кюветах то наврядле)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.01.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Давно дома)

Ну и слава богу. Можно идти спать спокойно. Вставать рано. ;-)
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