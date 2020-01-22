таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #8118





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1523

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:48 Цитата: elektron:

Ну как европейцы?!



До прибытия европейцев на этой территории было государственное образование? Нет, разрозненные племена автохтонов. Следовательно, Канада образована европейцами и развивалась ими. Причём тут влияние французское и британское, когда канадцы сами были французами и англосаксами. Автохтоны не в счёт. Права за ними начали признавать только во второй половине 20 века.

А Россия в ущерб себе цацкалась со своими национальными окраинами. Естественно, не удалось подтянуть их до уровня Европ, а вот сама много потеряла