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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//О каком влиянии и на кого идёт речь?//


Самих на себя) не правильно выразился) на нас культурное влияние соседних стран повлияло на Канаду миграция европейских народов) вы же сами Таноми утверждали что все города нам построили ) спасибо конечно) но вот теперь сравнить любой постсоветский город с Квебеком) небо и земля) небо это мы......))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/хорошей дороги домой/





Коп коп спасибо)))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.01.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как европейцы?!


До прибытия европейцев на этой территории было государственное образование? Нет, разрозненные племена автохтонов. Следовательно, Канада образована европейцами и развивалась ими. Причём тут влияние французское и британское, когда канадцы сами были французами и англосаксами. Автохтоны не в счёт. Права за ними начали признавать только во второй половине 20 века.
А Россия в ущерб себе цацкалась со своими национальными окраинами. Естественно, не удалось подтянуть их до уровня Европ, а вот сама много потеряла
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А Россия в ущерб себе цацкалась со своими национальными окраинами. Естественно, не удалось подтянуть их до уровня Европ, а вот сама много потеряла//




Оооу) а как вы объясните покорение Кавказа?) Где половина племен поддерживало военную демократию то есть все мужчины равны) а в России в это время одни Русские проигрывали других Русских в карты?)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нет, разрозненные племена автохтонов.

Я прям в недоумении, это параллели о сегодняшнем КЗ и СССР? Только с точностью до наоборот? ))
Или что то пошло не по сценарию?
Да последующее возрождение и "сегодня" ими, хотя опять таки не европейцами.
А отдельным западным странам можно сиё деяние приписать. На тот момент, сами были в состоянии противостояния, если не войны, вроде.

8-)
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