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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Значит принц Гарри к ним не относится//




Ну так то его бабка владельца земель Канадских) оно ему надо в США ехать)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
принц Гарри к ним не относится

Там Трамп, они пока не могут.
Сказали как его не будет, так сразу туда.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
рамка в 300 лет не подходит

Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сказали как его не будет, так сразу туда.

Возможно не долго ждать осталось? ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2076
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.01.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Официальная двуязычная страна

----А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Проблема большая, с села едут в большие города за работой

Я - наоборот, подальше от города, в лес, к природе ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Половина территории-преррии типичные наши степи

Степи такие же, климат тот же, полезных ископаемых хватает, Канада в первой десятке, КЗ - в хвосте рейтингов. Мож дело в людях? Или все таки рейтинги продажные? ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хотел в челябу не едте,трассу фурами перекрыли) ветер,не зги не видно лежим сейчас в кювете, грустим)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мож дело в людях? Или все таки рейтинги продажные? ))//




Не спорю) культурное,политическое влияние кто оказывал?)

На Канаду Британцы и Французы)

На нас Россияне и Узбеки)


Получилось то что получилось)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Получилось то что получилось)

Это мысль из кювета? :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это мысль из кювета?//



Нет уже вытащили) мысль из обратной дороги)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.01.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не спорю) культурное,политическое влияние кто оказывал?) На Канаду Британцы и Французы) На нас Россияне и Узбеки)



Канаду, вроде бы, основали европейцы. О каком влиянии и на кого идёт речь?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Канаду, вроде бы, основали европейцы. О каком влиянии и на кого идёт речь?

Ну как европейцы?! Одни англоязычные поссорились с другими, после того как побили индейцев. ;-)
Решили и вопросы правления реорганизовать. Что бы и себя любимых не перебить, вот так и договорились.
Могу дико ошибаться, каюсь, просто личное суждение. :lol:
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет уже вытащили) мысль из обратной дороги)

хорошей дороги домой. :lol:
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