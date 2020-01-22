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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7071
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну на украинском хоть есть?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Не на казахском, это точно/



И на Русском тоже нет)


Ну так на каком языке?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну на украинском хоть есть?

Тоже нет
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5084
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так на каком языке?

В зависимости от провинции, если больше франкоговорящих - то таблички на французском. Если больше англоговорящих - то на английском. Вы бы все равно не додумались так в КЗ сделать ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не интересовался Канадой,сейчас на "Вики" зашел а интересно блин)

Официальная двуязычная страна
Госслужащие обязаны оба языка знать

Проблема большая, с села едут в большие города за работой
А кто по умнее в США валят

Половина территории-преррии типичные наши степи,в Гугл мап прошёлся по дорогам,как за Костанай выехал,особенно территории граничащие с северной дакотой)

Так вывески на скольки языках? По идее должны быть на двух)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//зависимости от провинции, если больше франкоговорящих - то таблички на французском. Если больше англоговорящих - то на английском. Вы бы все равно не додумались так в КЗ сделать//




Дискриминация не?) Одна страна,два официальных языка,вон и ПМ обязан свои речи на двух языка говорить
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7071
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Одна страна,два официальных языка,


В провинции Квебек осенью 2019 английский язык отменили. Все государственные услуги предоставляются только на французском языке.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//провинции Квебек осенью 2019 английский язык отменили. Все государственные услуги предоставляются только на французском языке.//



Ну это вообще) одна страна вообще-то, а в одной области просто отменяют язык большинства остальной страны) дискриминация) это тоже самое что в Туркестанской области Русский официально отменить)не спорю он и сейчас там не сильно распространен но хотя бы можно, бучу поднять какого фига меня в акимате на языке межнаца не приняли) а в Канаде то вообще.......
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всё в ожидании ответа.

Всё - это кто? Иди - что?... :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Снега не бывает.

Да, в этом году, ещё - небыло... :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тебе же вопрос задали,

Чёрный снег, мне нравится... :lol: :-P
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Чёрный снег, мне нравится...//




Значит жёлтый разонравился) ну ясно)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Значит жёлтый разонравился) ну ясно)

Он - невкусный... :lol: ;-)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну ясно)

Ничего тебе - не ясно.
Чёрный снег, это кино,
такое. 4 серии... :lol: :oops: :-o
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто по умнее в США валят

Значит принц Гарри к ним не относится. :lol: ;-)
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