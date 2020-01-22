abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8093





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2810

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:52 Цитата//провинции Квебек осенью 2019 английский язык отменили. Все государственные услуги предоставляются только на французском языке.//







Ну это вообще) одна страна вообще-то, а в одной области просто отменяют язык большинства остальной страны) дискриминация) это тоже самое что в Туркестанской области Русский официально отменить)не спорю он и сейчас там не сильно распространен но хотя бы можно, бучу поднять какого фига меня в акимате на языке межнаца не приняли) а в Канаде то вообще.......