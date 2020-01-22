Цитата: abaika95:

как и вас,вы же оппозиционер или нет?)

Какой я на фиг оппозиционер?))))



Цитата: abaika95:

Но их там разгоняют газом и дубинками)

Если бы наши протестанты сделали хоть что-то отдалённо напоминающее, что делают их жилеты во Франции, то тут бы не газом и дубинками их разгоняли, а вполне себе боевыми патронами, автоматными очередями, с введением войск, боевой техники, военного положения и комендантского часа. Разве нет? Не было такого? Так что как там разгоняют - не показатель. Там не МИТИНГИ так разгоняют (как Вы пишете газом и дубинками), там так массовые беспорядки подавляют. А это, увы, огромная разница - между этим целая пропасть!...



Цитата: abaika95:

а наших экстремистов при разгоне

Поэтому и вой! Потому что не должно применяться какое-либо НАСИЛИЕ при разгоне МИРНЫХ акций протеста! МИРНЫХ! А вы всех протестующих сразу "экстремистами"! Они что? Все от ДВК протестующие всегда что ли? И вообще не фиг сравнивать разгон МИРНЫХ акций протеста и подавление массовых беспорядков - это небо и земля))) Оправдать применение насилия против людей, не применяющих насилие и не угрожающих этим - это варварство и возможно лишь в условиях папуасской архаичной авторитарной политической системы.



Цитата: abaika95: а сами по сути наркоманы)

Предложение Дариги Нурсултановны в Сенате о легализации марихуаны вспомните и то, как она его озвучила... Ерундой занимаетесь. Все их сторонник - сразу наркоманы. Типичное желание в таких ситуациях очернить побольше и измазать как только можно. Всю полицию без предупреждения и ни раз в год на наркоту проверить - и полиции в Казахстане не будет!)))))



Цитата: abaika95:

заниматься пропагандой экстремизма

Я не знаю как там с запрещённой ДВК, так как решение Есильского районного суда о её запрете не читал и мысли не появлялось ознакомиться с этим. Скажу своё мнение по сути вопроса. Судебный акт можно считать таковым только в том случае, если он принят носителями судебной власти в условиях независимой судебной системы. Все остальные судебные акты, не принятые судьями в условиях независимой судебной системы, ровным счётом не стоят и бумаги, на которой они пишутся и актами суда считать их - это натяжка какая-то. Грубо говоря - ими нужно подтереться, так на это за границей смотрят... Не правы?)))) Ай они какие нехорошие!))))



[Исправлено: Сталкер, 22.01.2020 - 16:56]