alex_60 Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7065

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:32 Цитата: Добринцофф:

Не пойму в чём нарушение прав потребителей

Ну что ты.

В изменении тарифного плана.

Принудительно.

Без согласования.

Завтра на две недели за те-же деньги

Переключат. Здорово же.

Нарушения прав потребителей нет. По твоему

А тот пример который ты привет, вообще не по теме. .



[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 18:35]