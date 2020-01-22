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≡ Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Beeline Казахстан получил уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения конкурентного законодательства, но считает выводы Антимонопольного комитета необоснованными. В компании отметили, что уведомление антимонопольного ведомства не может быть исполнено, поскольку права потребителей не ущемляются.
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* alex_60
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7065
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дурку гонят конкретно.
за идиотов клиентов держат.
я лично на тарифы на 28 дней нигде не подписывался,
было 30 дней.
и откуда они у меня они теперь такие стали- на 28 дней?
оштрафовать миллионов на сто для начала.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 16:41]
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§ сайлау курманов
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, помню говорилось на месяц даём столько-то гигов, а теперь так заговорили. Под шумок в конце года получат ещё месячный оброк так что они будут бодаться до последнего
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§ сайлау курманов
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы ещё Теле2 подтянул за уши
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§ Добринцофф
Re: Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6947
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.01.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму в чём нарушение прав потребителей,они же не монополисты.
Не устраивают условия,уходите к другому оператору.
У меня билайн был лет 10,задолбали ихние выкрутасы и воровство денег со счёта,ушёл к другому,номер оставил то же,вся процедура занимает 5 минут.
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* alex_60
Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7065
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не пойму в чём нарушение прав потребителей

Ну что ты.
В изменении тарифного плана.
Принудительно.
Без согласования.
Завтра на две недели за те-же деньги
Переключат. Здорово же.
Нарушения прав потребителей нет. По твоему
А тот пример который ты привет, вообще не по теме. .

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 18:35]
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