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≡ Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержать подсудимых приехали несколько десятков человек из Актобе, Нур-Султана и Алматы. Они обвиняли прокурора в том, что та тихо читает и «мямлит», и, несмотря на запрет судьи, снимали процесс и транслировали в прямом эфире в Facebook.
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* alex_60
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7065
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почти простили можно сказать.
дали подумать как дальше жить.
у осужденных лица уже не такие веселые,
как при первом заседании.
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§ maxsaf
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мамин и сдал походу))
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§ Козлов я
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Также Есенееву назначили принудительное лечение от наркомании, так как у него, по заключению врача, есть психические расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов.//




Надо было ещё приехавших "циркачей" из Нур-султана,Актобе и Алматы проверить на адекватность) явно же под средствами какими-то ходят)


Ой ой сейчас еще Сталкер придет и скажет что эти наркоманы-герои пострадали за правду) режЫм лютует!!! На целый год посадили!!!


Интересно в свободолюбивой Франции,за участие в экстремистской органазиции сколько бы дали?)

А даже за примером далеко ходит не надо,экстремистская организация ОАS пытавшаяся свергнуть Де Голля в 60-ых,большинство участников казнены через повешение) демократично чо!)
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§ Сталкер
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.01.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Интересно в свободолюбивой Франции,за участие в экстремистской органазиции сколько бы дали?)

Если бы там умудрились признать оппозицию экстремистами, то, наверное, тоже что-нибудь бы дали. Но как относится свободная Франция к таким экстремистам вроде бы не секрет, её высший суд об этом как бы сообщил же, не молчал...))) Они то свои жёлтые жилеты экстремистами не считают)))

Цитата:
abaika95:
в 60-ых

Это когда военные в СССР стреляли по рабочим, разгоняя протест?

Цитата:
abaika95:
явно же под средствами какими-то ходят)

А если проверить разом всех сотрудников полиции и независимо? Какой там процент будет любителей покурить? :lol: :lol: Предполагаю, общественность будет в шоке)))

Цитата:
abaika95:
Ой ой сейчас еще Сталкер придет

Ознакомившись с доказательствами и сегодняшним этим материалом, Сталкер по существу этого дела ничего говорит не будет - всё видно. Криминал так криминал, голимый криминал!)))

Напишу одно - криминализировать политическую деятельность - дурно попахивает. Но время всё, как всегда, расставит по своим местам. После Сталина была, к примеру, десталинизация и реабилитация жертв политических репрессий. Поживём, увидим, как именно история к этому отнесётся - может также назовёт всё происходящее - репрессиями по политическим мотивам (именно так происходящее именует ряд международных правозащитных организаций)...

В условиях, когда вся оппозиция назначается, то возникает, видимо, вопрос самой политической системы, не назначенную она просто не воспринимает. Тут даже не в конкретном названии конкретной организации дело - тут сам принцип важен. Запретить можно всё что угодно. В любом авторитарном государстве все несогласные всегда будут именоваться какими-нибудь "мистами" или ещё как-нибудь. Закон самосохранения системы таков :lol: :lol:
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§ abaika95
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если бы там умудрились признать оппозицию экстремистами//



ДВК не оппозиция) а экстремистское политическое движение)
Есть у нас оппозиционеры,всякие оян казак и иже с ними кто с плакатиками на площадя выходит,что-то их никто экстремистами не объявляет) как и вас,вы же оппозиционер или нет?)



Цитата-//Они то свои жёлтые жилеты экстремистами не считают)))//


Но их там разгоняют газом и дубинками) людям глаза выбивают) а наших экстремистов при разгоне попробуй пальцем тронь,вой подыматься на всю вселенную)



Цитата-//Это когда военные в СССР стреляли по рабочим, разгоняя протест/


Причем здесь это?) Я союз великой демократичной державой не считаю) всякое там было)



Цитата-//если проверить разом всех сотрудников полиции и независимо?//


Так они и так медосмотр каждый год проходят) кого выявят увольняют)
А эти тут ставят из себя борцов за свободу а сами по сути наркоманы) какая им свобода нужна?) От зависимости?)



Цитата-//Криминал так криминал, голимый криминал!)))//


Ну да) а заниматься пропагандой экстремизма под наркотиками это благо для народа) год дали,считай пожурили,ещё и лечить будут) режЫм лютует! ужас! Демократия в опасности! Наркоманов насильно лечат а дальше что?) Алкоголиков начнут?))
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§ Тот самый
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пострадали за правду)

Ну а что социально-опасного они сделали? Плакат повесили? Так у нас вроде свобода выражения мнения.

Цитата:
abaika95: ОАS пытавшаяся свергнуть Де Голля

Сравнили вооруженных ультраправых из бывших военных с ДВК. Подрывы поездов, убийства у первых, а вторых что? Что сделала ДВК для того, чтобы называться террористической организацией? Создала чат в Телеграме?

Цитата:
abaika95: большинство участников казнены через повешение

Трое казнены, а большинство было амнистировано и даже в армию служить разрешили вернуться некоторым.

Цитата:
abaika95:
в 60-ых

А здесь что было в 60-х? Вроде как всего за 10 лет до этого за неправильный анекдот могли отправить лет на 8 лес валить.
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§ Сталкер
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.01.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как и вас,вы же оппозиционер или нет?)

Какой я на фиг оппозиционер?))))

Цитата:
abaika95:
Но их там разгоняют газом и дубинками)

Если бы наши протестанты сделали хоть что-то отдалённо напоминающее, что делают их жилеты во Франции, то тут бы не газом и дубинками их разгоняли, а вполне себе боевыми патронами, автоматными очередями, с введением войск, боевой техники, военного положения и комендантского часа. Разве нет? Не было такого? Так что как там разгоняют - не показатель. Там не МИТИНГИ так разгоняют (как Вы пишете газом и дубинками), там так массовые беспорядки подавляют. А это, увы, огромная разница - между этим целая пропасть!...

Цитата:
abaika95:
а наших экстремистов при разгоне

Поэтому и вой! Потому что не должно применяться какое-либо НАСИЛИЕ при разгоне МИРНЫХ акций протеста! МИРНЫХ! А вы всех протестующих сразу "экстремистами"! Они что? Все от ДВК протестующие всегда что ли? И вообще не фиг сравнивать разгон МИРНЫХ акций протеста и подавление массовых беспорядков - это небо и земля))) Оправдать применение насилия против людей, не применяющих насилие и не угрожающих этим - это варварство и возможно лишь в условиях папуасской архаичной авторитарной политической системы.

Цитата:
abaika95: а сами по сути наркоманы)

Предложение Дариги Нурсултановны в Сенате о легализации марихуаны вспомните и то, как она его озвучила... :lol: :lol: Ерундой занимаетесь. Все их сторонник - сразу наркоманы. Типичное желание в таких ситуациях очернить побольше и измазать как только можно. Всю полицию без предупреждения и ни раз в год на наркоту проверить - и полиции в Казахстане не будет!)))))

Цитата:
abaika95:
заниматься пропагандой экстремизма

Я не знаю как там с запрещённой ДВК, так как решение Есильского районного суда о её запрете не читал и мысли не появлялось ознакомиться с этим. Скажу своё мнение по сути вопроса. Судебный акт можно считать таковым только в том случае, если он принят носителями судебной власти в условиях независимой судебной системы. Все остальные судебные акты, не принятые судьями в условиях независимой судебной системы, ровным счётом не стоят и бумаги, на которой они пишутся и актами суда считать их - это натяжка какая-то. Грубо говоря - ими нужно подтереться, так на это за границей смотрят... :lol: Не правы?)))) Ай они какие нехорошие!))))

[Исправлено: Сталкер, 22.01.2020 - 16:56]
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§ abaika95
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//а что социально-опасного они сделали? Плакат повесили? Так у нас вроде свобода выражения мнения//



Участие в признанной законом экстремистской организации) уже карается)
В России вон и свидетелей экстремистами признали) и ничего)


Цитата-//Сравнили вооруженных ультраправых из бывших военных с ДВК. Подрывы поездов, убийства у первых, а вторых что? Что сделала ДВК//

Ну Лиха беда начало,кто знает что у этих наркоманов на уме?) А то что сознательно участвуют в экстремистской организации опять же карается))




Цитата-//Трое казнены, а большинство было амнистировано и даже в армию служить разрешили вернуться некоторым//


Согласен,прошу прощения,не тот источник посмотрел) но главное суть аргумента что и в свободолюбивой Франции не сильно церемонятся) у них же демократия,которую нам все так с укором приподносят) поцеловали бы в лобик и отпустили) нет повесили,или нам всё-таки надо брать с них пример а Сталкер?)



Цитата-//здесь что было в 60-х? Вроде как всего за 10 лет до этого за неправильный анекдот могли отправить лет на 8 лес валить//

Ну и власть другая была) и смотрите с 60-ых годов как скакнули демократично, раньше за анекдот в тайгу а теперь за участие в экстремистской организации-год и лечение от недугов) красота!) А еще плачутся Сталина на вас нет! Был бы Сталин посмотрел бы я как они пели про свободу слова и демократию)
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§ abaika95
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Какой я на фиг оппозиционер?//



Самый настоящий) занимаетесь активной оппозиционной деятельностью) и я щас не про колесо и вашу проф деятельность)


Цитата-//Если бы наши протестанты сделали хоть что-то отдалённо напоминающее, что делают их жилеты во Франции, то тут бы не газом и дубинками их разгоняли//


А ну да,великая мантра началась "это другое" ) изначально жёлтые жилеты начали мирно митинговать,власть даванула с разгоном поэтому это все вылилось во что вылилось)



Цитата-//Поэтому и вой! Потому что не должно применяться какое-либо НАСИЛИЕ при разгоне МИРНЫХ акций протеста! МИРНЫХ!//

но во Франции применяют) но это конечно "другое" у них демократия поэтому можно а у нас авторитаризм поэтому нам нельзя)



Цитата-//Типичное желание в таких ситуациях очернить побольше и измазать как только можно.//


И сразу же.....

Цитата-//Всю полицию без предупреждения и ни раз в год на наркоту проверить - и полиции в Казахстане не будет!)))))//


Сам же и занимается очернением) логичный логик) ну давайте вспомним как вы Гаязова "мазали и мажете"? к словам прикапываетесь) или это тоже другое?))



Цитата-//не знаю как там с запрещённой ДВК, так как решение Есильского районного суда о её запрете не читал и мысли не появлялось ознакомиться с этим.//


Незнание законов......
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§ Тот самый
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Ну Лиха беда начало,кто знает что у этих наркоманов на уме?


Поэтому на всякий случай запретить всё, кроме НурОтана и пары карманных партий. А всех, кто не согласен, объявлять врагами. Тоже вполне рабочий вариант, только не надо пыжиться на Западе и делать вид, что у нас тут демократия.

Цитата:
abaika95: А то что сознательно участвуют в экстремистской организации опять же карается))


Здесь даже соглашусь. Смысл участвовать в этой ДВК и топить за Аблязова? С ДВК у многих уже давно плохие ассоциации. Могли бы организовать свою партию уже, в тех чатах несколько тысяч человек.

Цитата:
abaika95:
с 60-ых годов как скакнули демократично

А они там еще больше скакнули - не признают ДВК экстремистской организацией, не выдают даже Аблязова сюда.
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§ Сталкер
Re: Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.01.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

Даже отвечать не буду. Особенно в новости про ДВК с примером про местного акимчика :lol: В принципе, всё написал. И прекращайте уже мою деятельность приплетать к месту и не к месту. В какой раз пишу - я здесь пользователь. Кто Вы - знать не знаю. Если бы знал, начал бы Вам вопросы задавать, исходя из того, что знаю кто Вы и т.д. - интересно кому-то? Мне вот абсолютно не интересно такое обсуждение.
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§ abaika95
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поэтому на всякий случай запретить всё, кроме НурОтана и пары карманных партий//



Ну почему же,свидетели не запрещены) ДПК тоже ещё нет) движения оян казак и все все все,много кто не запрещен)



Цитата-//Здесь даже соглашусь. Смысл участвовать в этой ДВК и топить за Аблязова? С ДВК у многих уже давно плохие ассоциации.//


Ну вот) еще ведут себя плохо,курируются фиг пойми откуда,цели какие-то мутные) вот и запретили их)



Цитата-//А они там еще больше скакнули - не признают ДВК экстремистской организацией, не выдают даже Аблязова сюда.//


Ну ясен пень,ДВК же не имеет цели свергнуть власть Франции) еслиб имели таки цели Аблязов давно бы уже в канаве валялся а объявили бы что устранили его наши спецслужбы) или вы думаете там "Исусики" святые все?) Непогрешимые "демократы")
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§ abaika95
Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2802
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Даже отвечать не буду. Особенно в новости про ДВК с примером про местного акимчика В принципе, всё написал. И прекращайте уже мою деятельность приплетать к месту и не к месту. В какой раз пишу - я здесь пользователь//



А ну да ну да) до этого были рук ЦЗПП и сотрясатель Рудненского акимата, статейки про Рудный писали а теперь срочно простой читатель)
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