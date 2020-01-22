Тот самый Re: Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 368

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:52 Цитата: maxsaf:

скамейки с зарядкой



Ага ))) За цену той скамейки можно было с ближайшего столба проложить 220В, поставить там зарядную станцию с шкафчиками и лет за 10 вперёд электричество оплатить. Причем, и установили не правильно - у них панели солнечные сориентированы были на северо-восток. "Умный" пешеходный переход на Тарана - Повстанческой ещё есть, сейчас его лазерные датчики завалили снегом, где-то в глубине сугроба светит красным.



Вот скорее всего для таких рейтингов это всё и делалось. Ну, тогда еще тестирование акиматовских работников на знание всех этих новинок нужно включить в тот рейтинг. Потому что сейчас они даже работу принять у подрядчика не могут. Не соответствуют наши чиновники реалиям умных городов, так сказать.