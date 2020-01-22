abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8072





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2798

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:53 Цитата-//Снег люблю)). Аниме - не запрещено))//





А в "снежки играть" не любите?)))



Аниме не запрещено,я в курсе) но я думал раз у вас на Аве герой явно анимешный,думал что вы фанат)





Цитата-//А это у вас не калаш за спиной, на аве?Вы точно не игиловец? Я вам не сочувствую, если что))





Калаш,а что у вас запрещены авы с калашами?) Точно не иголовец а может не точно) как и Сталкер)





Цитата-//Наскучило с вами и Абайкой ерунду какую-то обсуждать, и ваши с ним домыслы и измышления//





Сначала не скучно было,потом резко наскучило) видать и вправду с папуасами жил раз знает их внутреннюю политику и говорить не хочет)