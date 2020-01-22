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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5080
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

О, да вас можно поздравить )))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2798
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Снег люблю)). Аниме - не запрещено))//


А в "снежки играть" не любите?)))

Аниме не запрещено,я в курсе) но я думал раз у вас на Аве герой явно анимешный,думал что вы фанат)


Цитата-//А это у вас не калаш за спиной, на аве?Вы точно не игиловец? Я вам не сочувствую, если что))


Калаш,а что у вас запрещены авы с калашами?) Точно не иголовец а может не точно) как и Сталкер)


Цитата-//Наскучило с вами и Абайкой ерунду какую-то обсуждать, и ваши с ним домыслы и измышления//


Сначала не скучно было,потом резко наскучило) видать и вправду с папуасами жил раз знает их внутреннюю политику и говорить не хочет)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1521
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.01.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я буду как та бабушка. На смешном английском, внуков веселить



Дети уже, наверное, плохо говорят по-русски, ну, а, внуки вообще не будут говорить
Печально это- потеря этих поколений нашей страной! :-(
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Снег люблю)


снег не любят те, кому приходится его убирать...
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